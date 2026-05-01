Evo što se događa u Miamiju: Momčadi u garažama rade punom parom na prvom treningu

Nakon više od mjesec dana pauze, Formula 1 vratila se na staze, a sprint vikend u Miamiju započeo je jedinim slobodnim treningom. Produžen na 90 minuta, ovaj trening nije bio samo prilika za vozače da se ponovno upoznaju sa svojim bolidima, već i ključan test za inženjere i mehaničare. Garaže su bile epicentar aktivnosti, mjesto gdje su se rješavale tehničke zagonetke, analizirali podaci s novih dijelova i gasili požari - ponekad i doslovno.

Festival nadogradnji i grozničava potraga za podacima

Gotovo cijeli grid stigao je u Floridu s novitetima. Deset od jedanaest momčadi donijelo je nadogradnje, pretvarajući prvi trening u presudan test za provjeru njihove učinkovitosti. Najviše pozornosti privukao je Red Bull, koji je predstavio opsežan paket poboljšanja. Njihova verzija rotirajućeg stražnjeg krila, nazvanog "Macarena", uz radikalno redizajnirane bočne stranice i novi pod, trebala bi riješiti probleme s početka sezone i smanjiti prekomjernu težinu bolida RB22.

Inženjeri su grozničavo radili. Na mnogim bolidima, poput McLarenovog, viđena je fluorescentna "flow-viz" boja, koja pomaže u vizualizaciji strujanja zraka preko novih aerodinamičkih elemenata. Svaki krug bio je dragocjen izvor podataka. Jedina momčad bez prijavljenih nadogradnji bio je Aston Martin, koji je na početku treninga imao i dodatnih problema s nestankom struje u garaži, što ih je dodatno usporilo u ključnim trenucima priprema.

Tehnički problemi i frustracije vozača

Dok su neki timovi prikupljali podatke, drugi su se borili s pouzdanošću. U Mercedesovoj garaži vladala je napetost. George Russell žalio se na čudan i glasan zvuk svog turbopunjača, opisujući ga kao "parni stroj". Njegovom momčadskom kolegi, Andrei Kimiju Antonelliju, trening je prerano završio zbog kvara na pogonskoj jedinici, zbog čega je propustio ključne brze krugove na mekim gumama.

Ni u Red Bullu nije sve išlo glatko. Unatoč obećavajućim nadogradnjama, Max Verstappen bio je glasan preko radija, žaleći se da su promjene brzina "užasne, i gore i dolje". Slične probleme s mjenjačem prijavio je i Isack Hadjar, drugi vozač momčadi.

Problemi su se redali i kod drugih. Oscar Piastri prijavio je dim u kokpitu s mirisom kočnica, dok je Pierre Gasly osjetio "vrlo čudan miris" u svom Alpineu. Carlos Sainz je također čuo neobične zvukove iz svog turba. Svaka takva prijava pokrenula bi lavinu aktivnosti u garaži, gdje su mehaničari i inženjeri pokušavali dijagnosticirati i riješiti problem u najkraćem mogućem roku.

Sitne pogreške i borba za tempo

U takvoj atmosferi visokog pritiska, sitne pogreške bile su neizbježne. Charles Leclerc, koji je na kraju postavio najbrže vrijeme treninga, zaradio je kaznu od 200 eura zbog prekoračenja brzine u boksu za samo 1,4 km/h. Bio je to mali propust u inače dominantnoj sesiji za vozača Ferrarija, koji je pokazao zavidnu brzinu i na tvrdim i na mekim gumama.

Na stazi je također bilo napeto. Lando Norris bio je na putu prema vrhu poretka, no njegov brzi krug uništio je promet na stazi kada je morao izbjeći spori Williams Alexa Albona. Lewis Hamilton je nakon jednog proklizavanja i izlijetanja sa staze proveo neko vrijeme u boksu, gdje je momčad radila na promjenama postavki visine bolida. Svaki takav incident značio je povratak u garažu, analizu telemetrije i brze prilagodbe kako bi se bolid pripremio za sprint kvalifikacije koje su slijedile.

Prvi trening u Miamiju bio je pravi vrtlog akcije. Dok su neki, poput Ferrarija, pokazali zavidnu formu, drugi su se suočili s tehničkim problemima i frustracijama. Tih 90 minuta dalo je momčadima ključne smjernice, ali i postavilo brojna pitanja koja su morali riješiti prije nego što je postalo uistinu važno. Pritisak je sada prebačen na inženjere u garažama, čiji će rad tijekom noći odrediti tko će na sprintu slaviti, a tko žaliti za propuštenim prilikama.

