IDEALNA PRILIKA /

Večeras u 23:50 na RTL2 ne propustite sažetak prve tri epizode 'Fight of Nations™: Put do pobjede'

Cjelovite epizode dostupne su ekskluzivno na streaming platformi Voyo

8.8.2025.
12:52
SPORTSKI.NET
Fnc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Večeras u 23:50 h na RTL2 gledatelji mogu pogledati uzbudljiv sažetak prve tri epizode Fight of Nations™: Put do pobjede. Ako ste propustili početak, ovo je idealna prilika da uhvatite sve važne trenutke i dobijete uvid u sve što se dosad dogodilo. Cjelovite epizode dostupne su ekskluzivno na streaming platformi Voyo.

Fight of Nations™ - Put do pobjede reality show gledajte na platformi VOYO

Pred borcima showa bit će izazovni dani koji će kulminirati najvažnijom sporednom stvari na svijetu - nogometom. Na trening će im stići Luis Ibanez i Sammir, što će očekivano oduševiti mlade nade MMA. Možda najveće upozorenje bit će potrebno trenerima, Slo Rockyju i Jokeru, koji će i ovu priliku iskoristili za međusobno odmjeravanje snaga.

Ipak, Slo Rocky imat će puno veće probleme od nogometne utakmice i podbadanja Jokera. Naime, borac kojeg je Slo Rocky odabrao za novi meč u kavezu, priznat će mu da ima zdravstvenih problema uoči same borbe. Fabjana će vijesti šokirati, a zatečeni će biti i borci iz njegovog tima.

Fight of Nations™ - Put do pobjede reality show gledajte na platformi VOYO

​POGLEDAJTE VIDEO: Forgy otkrio koje izazove skriva FON™ i kako je privukao Cro Copa: 'Nisam mislio da će pristati'

Fight Of Nations™ - Put Do PobjedeMiran FabjanAleksandar Ilic
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEALNA PRILIKA /
Večeras u 23:50 na RTL2 ne propustite sažetak prve tri epizode 'Fight of Nations™: Put do pobjede'