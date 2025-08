Dva posebna gosta u trećoj epizodi: Pojavile se dvije legende Dinama

Reality-show Fight of Nations™ – Put do pobjede došao je do svoje treće epizode koju možete odmah pogledati na platformi VOYO kao i dosadašnje epizode.

Treća epizoda donijela je drugi timski izazov koji je ponudio dva posebna gosta. Riječ je bila o nogometnoj utakmici između dva tima, a gosti su bili bivši nogometaši Dinama Luis Ibanez i Sammir. Ibanez je bio trener Fabjanove momčadi, a Sammir Ilićeve. Bilo je zabavno na izazovu, a posebice jednoj ekipi koja je dominirala na terenu.

Foto: Fon

Što se sve dogodilo u izazovu i vrlo zanimljivoj trećoj epizodi FON™-a pogledajte odmah na platformi VOYO.

