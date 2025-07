Poznat je FNC-ov raspored do kraja godine: Spektakl u Areni i dva nova grada

Poznat je raspored FNC-ovih evenata do kraja 2025. FNC sprema dosad svoju najveću priredbu za 6. rujna kada će se u zagrebačkoj Areni održati FNC 24.

FNC-ovog teškaškog prvaka između branitelja naslova Ivana Vitasovića i srpskog nokautera Darka 'The Hammera' Stošića. Stošić se prvotno trebao boriti protiv Hatefa Moeila, borca kojem je morao otkazati meč u svibnju na FNC-u 23 u Beogradu. Umjesto toga ipak ćemo gledati spektakularni revanš dva ponajbolja teškaša na FNC-ovom rosteru, ali ovog puta za titulu prvaka.

U sunaslovnoj borbi gledat ćemo spektakularni revanš trenera druge sezone reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede', Aleksandra 'Jokera' Ilića i Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana. U njihovoj prvoj borbi, također u zagrebačkoj Areni, slavio je Fabjan. Na FNC-u 24 održat će se i finale spomenutog realityja te je to treća potvrđena borba na priredbi.

Drugu sezonu 'Fight of Nations™: Put do pobjede' pratite na platformi VOYO od 19. srpnja!

Prvi puta Maribor i Crna Gora

Glavni čovjek FNC-a, Dražen Forgač objavio je i datume priredbi koje će organizacija održati nakon Zagreba. Mjesec dana nakon priredbe u Areni Zagreb, održat će se druga FNC Knockout priredba u Mariboru, a datum je 4. listopada. Krajem studenog FNC će održati posljednju ovogodišnju priredbu u Hrvatskoj. 29. studenog gledat ćemo FNC 25 priredbu u Varaždinu.

Nova zemlja imat će priliku ugostiti FNC event, riječ je o Crnoj Gori jer će u prosincu Podgorica biti domaćin FNC-a 26.

POGLEDAJTE VIDEO: Joker uoči sraza s Fabjanom najavio: 'Želim karijeru završiti u FNC-u, a ovo je najveća zvijezda...'