HANKY-PANKY / Ovaj ulazak u kavez će se dugo pamtiti: Rozi šeširić i Barbie Girl, a sličnost s Margot Robbie je nevjerojatna

Aleksandr Drabinca odabrao je pjesmu 'Barbie Girl' za izlazak do kaveza u borbu protiv Poljaka Pawela Oleszczuka. Ušao je s rozim šeširićem uz tekst 'Kiss me here, touch me there, hanky-panky'. Sličnost s Margot Robbie je nevjerojatna. Prijenos spektakularnog FNC 22 gledajte UŽIVO na platformi VOYO