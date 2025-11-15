Netrepeljivost dobilo konačni epilog: Hrvat za 55 sekundi pobijedio Srbina i onda oduševio potezom

Prvi event FNC Vikings turnira bio je spektakularan, bolji nego što se očekivalo. FNC Vikings u Celju donio je mečeve amatera koji sanjaju svoje snove, a subotnji MMA show mogao se gledati na platformi VOYO. Naravno, FNC Vikings u reprizi možete pogledati na platformi VOYO i vjerujte nam, nećete zažaliti. Srbin Ognjen Kovačević i Hrvat Gabrijel Pavlović bili su u subotu navečer main event - superfight.

FNC Vikings u reprizi možete pogledati na platformi VOYO. Nećete požaliti!

Ova dva mlada i talentirana borca nekad su bili u istom Slo Rocky timu u Fight of Nations™: Put do pobjede, ali sad se ne vole.

Meč je bio dogovoren na 3 runde po 5 minute, ali je završio puno prije. Gabrijel Pavlović je pobijedio nakon samo 55 sekundi prekidom protiv Kovačevića, koji je borbu prihvatio prije dva tjedna.

Jedno leteće koljeno otvorilo je put gabrijelu ka pobjedi. Ognjen Kovačević se nije dobro branio i popio udarac koji ga je bacio u nokdaun, pa tlo. Gabrijel Pavlović je vrlo uvjerljivo došao do pobjede gušenjem, iako je leteće koljeno otvorilo priču. Napeto je bilo između njih uoči meča, posebno na Face offu FNC-a uoči meča. Stoga, ovo je rivalstvo, sve što su njih dvoje imali na osobnoj razini, završeno na najbolji mogući način - onaj sportski - u kavezu.

"Nije mi bila prva pro borba. Ako sam ja tu u glavi, ako radim što mogu, nitko me ne može pobijediti. Za mene je sve riješeno, problemi su riješeni s Kovačevićem, nismo uličari da se tučemo po cesti. Dođemo ovdje i riješimo sve. Novce ću donirati onim koji su bolesni, htio bih bolesnoj maloj djeci. Neka se nađe, neka i drugi doniraju na to pto sam ja dao", kazao je Pavlović i potezom pokazao kakav je čovjek, sportaš, kakva je faca.

Inače, prije meča, portal Net.hr s Ognjenom Kovačevićem je napravio intervju. Kovačević je tada otkrio:

“Bili smo zajedno u FON-u i bili smo si dobri, ali smo se zakačili. Ne želim govoriti zašto, to su naše privatne stvari. Riješit ćemo sve u kavezu, to je najbolje i za mene i za njega. Nisam lik koji će iznositi gadosti medijski,” poručio je Ognjen Kovačević.

Naglasio je da jedino želi sportski rasplet:

“Sve želim riješiti u kavezu, isključivo tamo.”

Na kraju je tako i bilo. Bravo za obojicu. Mogu biti primjer kako se riješavaju stvari.

Prije tog intervjua, portal Net.hr razgovarao je i s Gabrijelom Pavlovićem.

"Ognjen se odmah izvukao iz te cijele Fight of Nations™: Put do pobjede priče. Počeo se prepucavati preko društvenih mreža, 'napao' me jer sam ja u jednom meču ozlijedio rame. Počeo me ismijavati, ali ne kuži da sam se ja ozlijedio tijekom meča i nastavio taj isti meč, a on se u startu predao. Glava je najvažnija, a on to nema. To pokazuje jesi li borac ili nisi", jasan je bio Pavlović koji je kasnije pojasnio što mu je glavni cilj u karijeri."

Inače, mečevi su bili dogovoreni na tri runde po tri minute, osim glavne borbe Pavlović - Kovačević, koja je bila dogovorena na tri runde po pet minuta.

U prvoj borbi main event programa, Miloš Marković je pokazao više i na kraju pobijedio nakon tri runde rata Zaida Alisawija podijeljenom odlukom sudaca. Imamo je nekoliko sjajnih poteza kojim je dignuo gledatelje u dvorani na noge, a posebno se pamti switch kick u drugoj rundi, koji je maestralno izveo. Jako je dobro Miloš Marković radio nožnim tehnikama.

U prvom super fight meču Bregant je jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio Emeršića. Bregant je konstantno radio pritisak, pokazao zavidnu kondicijsku pripremu, neprestano bacao udarce i slavio jednoglasnom sudačkom odlukom. Bile su to tri runde rata.