Srbin pred novi FNC-ov event otkrio istinu: 'Neću iznositi gadosti, neka čuva glavu'

Uoči dugoočekivanog obračuna na FNC Vikings priredbi, Ognjen Kovačević otvoreno je progovorio o pripremama, odnosu s Gabrijelom Pavlovićem i planovima koji ga čekaju nakon ovog meča. Iako je borbu prihvatio tek dva tjedna ranije, Kovačević tvrdi da je spreman i fizički i mentalno.

Nakon završetka FON-a, kaže, prvo je mislio na zdravlje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Otišao sam odmah na pregled srca. Pijem terapiju svako jutro da sve bude kako treba. Trenirao sam boks zadnja dva mjeseca, MMA nisam ni dirao nakon FON-a. U glavi mi je bio samo bareknuckle, ovo je isplivalo. Dva tjedna prije sam prihvatio meč s Gabrijelom,” kaže Ognjen.

FNC Vikings je novi FNC-ov event kojeg u subotu od 20.00 možete gledati na platformi VOYO

"Bili smo si dobri, ali smo se zakačili"

Odnosi između njega i Pavlovića nekoć su bili prijateljski, no nešto se ipak promijenilo.

“Bili smo zajedno u FON-u i bili smo si dobri, ali smo se zakačili. Ne želim govoriti zašto, to su naše privatne stvari. Riješit ćemo sve u kavezu, to je najbolje i za mene i za njega. Nisam lik koji će iznositi gadosti medijski,” poručuje.

Naglašava da jedino želi sportski rasplet:

“Sve želim riješiti u kavezu, isključivo tamo.”

Poruka Vidaku: “Ako se usudi…”

Nakon Pavlovića, Kovačević ima vrlo jasnu metu, Filipa Vidaka.

“Vidak nema što komentirati oko mene ili našeg meča. Izazvao sam ga i ako se bude usudio, odradit će meč sa mnom poslije Gabrijela. Plan mi je početak sljedeće godine. A sve što će se događati između nas objavit ću na društvenim mrežama nakon ovog meča.”

"Moja prednost je pritisak i boks"

Kovačević priznaje da ulazi u borbu s protivnikom koji ima daleko više MMA iskustva.

“Njegova je prednost iskustvo, ima šest mečeva. A ja nisam čuo za nikoga tko je prvi meč odradio protiv borca sa šest borbi. Tko god kaže da nisam hrabar — priča gluposti.”

FNC Vikings je novi FNC-ov event kojeg u subotu od 20.00 možete gledati na platformi VOYO

Taktika? Vrlo jednostavna.

“Nemam posebnu MMA taktiku jer se za MMA nisam ni spremao. Fokus je na stand-upu i boksu. Pripremao sam se u Dubravi, u klubovima Leonardo i Omega.”

"Završavam ga u prvoj rundi"

Ognjen ne skriva samopouzdanje ni ambiciju.

“Moja prognoza? Završavam ga u prvoj rundi. Želim mu samo poručiti — neka čuva glavu.”

Smatra i da prava glavna borba večeri nije bila ona službena:

“Main event je bio dobar, ali znam da smo mi bili pravi main event koji ljudi čekaju. Hype je nerealan, i stvarno mi je drago zbog toga.”

POGLEDAJTE VIDEO: Borba prije borbe: Riznica uvreda u Fight of Nations™ radi punom parom