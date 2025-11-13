Napetost uoči FNC Vikingsa! Pavlović ispalio: 'Ognjen se predao i prije nego što je ušao u kavez'

Fight Nation Championship nastavlja širiti svoje carstvo i otvara novo poglavlje, FNC Vikings! Riječ je o posebnom eventu namijenjenom borcima koji žele napraviti korak više i dokazati da su spremni za veliku scenu.

Spektakl će se održati u subotu, 15. studenoga 2025. u GCC-u Celje u Sloveniji, gdje će se kroz jedan dan tražiti novi ratnici FNC-a. Cjelokupni događaj moći će se pratiti uživo od 20:00 sati na platformi VOYO.

FNC Vikings donosi amaterski MMA turnir osmišljen kao odskočna daska prema profesionalnom ugovoru i ulasku u FNC kavez. Dan počinje službenim vaganjem u dvorani GCC Celje u 10:00 sati, nakon čega slijedi preliminarni program (četvrtfinala i polufinala) od 14:00 sati. Glavni dio večeri koji čine finala i atraktivne superfightove, kreće u 20:00 sati.

FNC Vikings je novi FNC-ov event kojeg u subotu od 20.00 možete gledati na platformi VOYO

Novi FNC spektakl donosi priliku mladim borcima da se predstave publici, izbore svoje mjesto pod reflektorima i pokažu da imaju ono što je potrebno da postanu pravi FNC ratnici, a to će u vjerojatnoj borbi večeri imati Gabrijel Pavlović i Ognjen Kovačević, dvojac koji smo imali prilike gledati i u FON-u.

"Ovo je slična stvar Armagedonu, odlična stvar za mlade borce koji nemaju toliko mečeva i iskustva u profesionalnom sportu da si grade karijeru. Koliko sam čuo, main event je otpao pa očekujemo da ćemo dobiti main event", rekao je Pavlović pa objasnio kako je došlo do meča.

"Nejc mi se javio i pitao me bi li radio meč, ja sam odmah prihvatio jer znam da nemam nikakvih oštećenja od zadnjem meč. Tada još nisam znao protivnika, rekao mi je Nejc samo: Naći ćemo nešto. Našli su Ognjena", rekao je pa počeo o svom protivniku za kojeg smatra da je kukavica.

"Znam da sam u svakom segmentu borbe bolji sam od njega. Među nama nema nikakvog prijateljstva, on je bio u FON-u par dana. Već sam zaboravio da je bio s nama u FON-u. Sport je sport, potući ćemo se...", počeo je pa nastavio.

"Joker je dokazao da je borac u svakom smislu te riječi, imao je velike probleme, ali došao se potući. Nije da je nakon meča s Fabjanom tražio neke izlike. Rekao je da mu je bio loš nastup zbog toga, ali ne i da je izgubio zbog toga. Ognjen se odmah izvukao iz te cijele priče. Počeo se prepucavati preko društvenih mreža, 'napao' me jer sam ja u jednom meču ozlijedio rame. Počeo me ismijavati, ali ne kuži da sam se ja ozlijedio tijekom meča i nastavio taj isti meč, a on se u startu predao. Glava je najvažnija, a on to nema. To pokazuje jesi li borac ili nisi", jasan je bio Pavlović koji je kasnije pojasnio što mu je glavni cilj u karijeri.

"Moji su iz Hercegovine pa su se preselili u Njemačku, ali ja sam već i u FON-u rekao da ću se kad tad vratiti u Hrvatsku. Sada sam u Zagrebu i tu živim već četiri mjeseca. Želim napraviti nešto od karijere, velike stvari. Od ovog sporta želim zarađivati. Iz ovakvih eventa dolaze i dolazili su veliki borci. Pogledajte samo Bojkovića ili Milidragovića, potpisujem da uspijem kao i moj prijatelj 'Mili'. Nadam se da ću i ja tako. Vidjet ćete već za godinu dana. Ognjenu je bolje da dođe spreman i zdrav", zaključio je.

