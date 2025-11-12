FNC donosi novi spektakl kojeg možete gledati ove subote samo na jednom mjestu
FNC Vikings je novi FNC-ov event kojeg u subotu od 20.00 možete gledati na platformi VOYO
Fight Nation Championship širi svoje carstvo. Stiže nam novi event pod nazivom FNC Vikings. Ovaj je event namijenjen borcima koji žele napraviti iskorak prema velikoj sceni. Turnir će se održati u subotu, 15. studenog 2025. u GCC-u Celje u Sloveniji, gdje će se kroz jedan dan tražiti novi ratnici FNC-a, a prijenos je od 20.00 na platformi VOYO.
Riječ je o amaterskom MMA turniru s osam boraca po kategoriji, osmišljenom kao odskočna daska za one koji sanjaju profesionalni ugovor i ulazak u FNC kavez. Borci će prvo proći službeno vaganje u dvorani GCC Celje u 10.00 sati, nakon čega slijedi preliminarni dio programa (četvrtfinala i polufinala) od 14.00 sati, dok je glavni dio večeri s finalima i superfightovima na rasporedu od 20.00 sati. U glavnom dijelu programa superfights borit će se - Blaž Emeršič - Tilent Bregant u velteru (tri puta po tri minute). Ognjen Kovačević i Gabrijel Pavlović u catchweightu (tri puta po pet rundi) i Turpal Asukhanov i Demahmet Sinani u catchweightu (tri puta po pet rundi).
Prijave su bile otvorene do 11. studenog 2025. u 23.59, a svi zainteresirani borci mogli su svoju prijavu poslati putem službenog obrasca za FNC Vikings. Mjesta su bila ograničena – samo osam boraca po diviziji – što znači da će konkurencija biti ozbiljna, a svaki meč nosi veliku težinu: pobjeda može značiti konkretan iskorak prema FNC ugovoru i većim eventima.
FNC Viking donosi ono po čemu je organizacija već prepoznatljiva. Jaku produkciju, jasno posloženu sportsku priču i fokus na borce koji žele dokazati da zaslužuju svoje mjesto među najboljima. Jedan dan, osam divizija, čisti MMA bez kalkulacija – savršena prilika da se rodi neka nova FNC zvijezda.
