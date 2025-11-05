Prvak kraljevske divizije dao otkaz u bolnici: Otkrio nam je i razlog

Ivan Vitasović, FNC teškaški prvak, dao je intervju portalu Net.hr u kojem se osvrnuo na kontroverzan ishod meča Ante Delije i Walda Cortesa-Acoste na UFC Fight Night 263 eventu u UFC Apex Centru u Las Vegasu, koji se održao u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu.

'Trebao bi se boriti u Munchenu u veljači 2026. protiv Hatefa'

Ivan Vitasović nam je kratko rekao i što sad planira i što ga čeka što se tiče nastupa u FNC-u.

"Pojačavam treninge na dva puta dnevno. Ne znam hoće li to biti Munchen u veljači ili ne, ali imam nekako u glavi zadano da ću se boriti u Munchenu na povijesnom FNC eventu. Još uvijek nisam potpisao nikakav ugovor niti išta, ali počinjem se pripremati na najjače. Očekujem nastup, a suparnik bi mi trebao biti Hatef. To je najrealnija opcija. Ionako se pričalo da će pobjednik između meča mene i Stošića ići na Hatefa, mislim da će to biti tako."

Znači, imat ćete priliku osvetiti Mirana Fabjana, vašeg prijatelja i klupskog kolegu iz Trojan gyma za poraz iz Beograda u svibnju ove godine?

"Gledajte, ne gledam tako. Meni je svaki meč zaseban za sebe i onako i volim svaki meč ozbiljno shvatiti. Ne želim se zamarati nekim činjenicama, moram shvatiti i borca i meč najozbiljnije, cijeli fokus prebaciti na meč i onda se puno bolje osjećam i pripremim mentalno, nego da mi pažnja odlazi na neke druge stvari. Tako funkcioniram i ne razmišljam o ničem drugom".

'FNC 25 bit će prava poslastica'

FNC 25 se bliži. Po prvi put FNC dolazi u Varaždin...

"Dolazi da, ali ja ne znam hoću li doći u Varaždin na event. Nisam se još organizirao sam sa sobom. Imam previše obveza. Ako bude prilike, vjerojatno ću doći."

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Što očekujete od eventa, mečeva i kako vam izgleda fight card?

"Upareni borci, mečevi su taman, bit će borbe prava poslastica. Svaki borac je konkurentan. Očekujem pobjedu Batura u meču sa Kitom, ali mislim da je Batur veliki favorit. Isto tako, Bojković se vraća nakon poraza od Janičića. Čeka ga vrlo težak suparnik, iskusni Donovan Desmaea. Mislio sam da će mu dati nešto lakšeg suparnika za početak, ali Desmea je istrošen borac, neću reći na kraju karijere, malo luta u više promocija. Tu je i bare knuckle. Nije fokusiran samo na MMA. Bojkoviću je tu najveća prednost. Desmea nije u cvjetu mladosti, ali nije nikako niti za podcijeniti."

'Dao sam otkaz na poziciji medicinskog tehničara'

Desmae je 33-godišnji borac s vrlo respektabilnim iskustvom, a ovo će mu biti 30. profesionalna borba u karijeri. Upisao je nastupe u renomiranim borilačkim organizacijama kao što su Cage Warriors, KSW i Brave CF. Posljednji puta je nastupio u lipnju 2024. godine, a trenutno je u nizu od dvije pobjede.

"Kažem, malo luta u svemu tome, ali ima iskustva i Bojković će morati biti jako oprezan ako misli dobiti meč."

Ivan Vitasović otkrio nam je i novost.

"Dao sam otkaz na poziciji medicinskog tehničara na Odjelu transfuzijske medicine u pulskoj Općoj bolnici. Radit ću još mjesec dana. Ne mogu više usklađivati MMA obveze i posao. Jednostavno, ne stignem. Postalo mi je prenaporno. Ali, naravno da sam se rastao u dobrim odnosima s kolegama. Uvijek sam dobrodošao natrag. Tempo mi je prenaporan i u dvorani i van nje. Prenaporno mi je. Mogao bi kao dosad, ali vidim da je počelo uzimati danak. Budem van fokusa zbog treninga, napornih treninga. Radio sam iste stvari kao i dosad, ali jednostavno sad je to malo na viši nivo, a moram se odvažiti i probat sve, pa što bude, bit će", zaključio je Ivan Vitasović.

