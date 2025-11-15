Marković nevjerojatnim potezom oduševio borilački svijet, a nakon toga ispisao povijest

Miloš Marković pobijedio je podijeljenom odlukom sudaca Zaida Alisawija u prvom superfigtsu na FNC Vikingsu i upisuje se u povijest. Naime, Marković je postao prvi teškaški prvak FNC Vikings turnira i zaradio profesionalni ugovor u FNC-u. Marković je bio bolji u sve tri runde, a posebno se istaknuo switch kickom u drugoj rundi. Bio je to brutalni, atraktivni, nevjerojatni potez koji je oduševio dvoranu u Celju.

Spektakularno prvo izdanje FNC Vikingsa

"Hvala vam pto ste bili uz mene. Ovo je tek početak", kazao je Miloš Marković u kavezu FNC Vikings turnira.

Fight Nation Championship širi svoje carstvo. Stiže nam novi event pod nazivom FNC Vikings. Ovaj je event namijenjen borcima koji žele napraviti iskorak prema velikoj sceni.

Riječ je o amaterskom MMA turniru s osam boraca po kategoriji, osmišljenom kao odskočna daska za one koji sanjaju profesionalni ugovor i ulazak u FNC kavez. Borci su prvo proći službeno vaganje u dvorani GCC Celje u 10.00 sati, nakon čega uslijedio preliminarni dio programa (četvrtfinala i polufinala) od 14.00 sati, dok je glavni dio večeri s finalima i superfightovima na rasporedu.