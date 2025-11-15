FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRUTALNO /

Marković nevjerojatnim potezom oduševio borilački svijet, a nakon toga ispisao povijest

Miloš Marković pokazao potencijal na FNC Vikings turniru koji se upravo u prijenosu UŽIVO može gledati na platformi VOYO

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
15.11.2025.
20:34
Sportski.net
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Miloš Marković pobijedio je podijeljenom odlukom sudaca Zaida Alisawija u prvom superfigtsu na FNC Vikingsu i upisuje se u povijest. Naime, Marković je postao prvi teškaški prvak FNC Vikings turnira i zaradio profesionalni ugovor u FNC-u. Marković je bio bolji u sve tri runde, a posebno se istaknuo switch kickom u drugoj rundi. Bio je to brutalni, atraktivni, nevjerojatni potez koji je oduševio dvoranu u Celju. 

Spektakularno prvo izdanje FNC Vikingsa možete u prijenosu UŽIVO upravo sad gledati na platformi VOYO. 

"Hvala vam pto ste bili uz mene. Ovo je tek početak", kazao je Miloš Marković u kavezu FNC Vikings turnira. 

Fight Nation Championship širi svoje carstvo. Stiže nam novi event pod nazivom FNC Vikings. Ovaj je event namijenjen borcima koji žele napraviti iskorak prema velikoj sceni.

Riječ je o amaterskom MMA turniru s osam boraca po kategoriji, osmišljenom kao odskočna daska za one koji sanjaju profesionalni ugovor i ulazak u FNC kavez. Borci su prvo proći službeno vaganje u dvorani GCC Celje u 10.00 sati, nakon čega uslijedio preliminarni dio programa (četvrtfinala i polufinala) od 14.00 sati, dok je glavni dio večeri s finalima i superfightovima na rasporedu upravo sad na platformi VOYO. 

Fnc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRUTALNO /
Marković nevjerojatnim potezom oduševio borilački svijet, a nakon toga ispisao povijest