FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRUTALNO /

Mladi Hrvat nokautom u stilu Crocopa oduševio borilački svijet

Mladi Hrvat nokautom u stilu Crocopa oduševio borilački svijet
×
Foto: Fnc

Snimka nokauta kruži društvenim mrežama

16.11.2025.
17:13
M.G.
Fnc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Vrtačić, mladi hrvatski MMA borac i brat naše borilačke zvijezde Andija Vrtačića koji se natječe u ugledom KSW-u, autor je brutalnog nokauta čija snimka kruži društvenim mrežama.

Vrtačić je monstruoznim nokautom u stilu Mirka 'Crocopa' Filipovića pobijedio svog protivnika i prošao u finale FNC Vikings eventa kojeg ste mogli gledati na Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kyoto_Mma ⛩️ (@kyoto_mma)

U finalu je Vrtačić odmjerio snage s hrvatskim borcem Janom Gojsalićem i u meču punom atraktivnih poteza izgubio sudačkom odlukom.

FNC Vikings pogledajte u snimci na Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Kaczmarczyk je ovako postao prvak KSW-ove perolake kategorije

NokautAndi VrtačićKswMirko Cro Cop FilipovićFnc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRUTALNO /
Mladi Hrvat nokautom u stilu Crocopa oduševio borilački svijet