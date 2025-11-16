Mladi Hrvat nokautom u stilu Crocopa oduševio borilački svijet

Luka Vrtačić, mladi hrvatski MMA borac i brat naše borilačke zvijezde Andija Vrtačića koji se natječe u ugledom KSW-u, autor je brutalnog nokauta čija snimka kruži društvenim mrežama.

Vrtačić je monstruoznim nokautom u stilu Mirka 'Crocopa' Filipovića pobijedio svog protivnika i prošao u finale FNC Vikings eventa kojeg ste mogli gledati na Voyo.

U finalu je Vrtačić odmjerio snage s hrvatskim borcem Janom Gojsalićem i u meču punom atraktivnih poteza izgubio sudačkom odlukom.

