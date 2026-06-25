Slo Rocky odbio meč protiv Erslana i objasnio zašto

Meč koji je regionalna borilačka scena s nestrpljenjem iščekivala ipak se neće održati. Nakon tjedana medijskih prozivki, Slovenac Miran 'Slo Rocky' Fabjan otkazao je okršaj s Ivanom Erslanom na spektakularnom FNC 33 eventu u zagrebačkoj Areni.

Prevelik meč za sporednu ulogu

Glavni kamen spoticanja, tvrdi slovenski borac, pozicija je meča na programu. Njegov tim, predvođen menadžerom Zelgom Galešićem, smatra da okršaj s bivšim FNC prvakom zaslužuje status glavne borbe, a ne mjesto u sjeni drugih na takvoj borilačkoj poslastici. 'Danas je moj menadžer Zelg Galešić dobio službenu ponudu od FNC-a koju je odbio', napisao je Fabjan na svom Instagram Storyju i prenio stav tima: 'Borba između Erslana i mene prevelika je za 'undercard' i čekat ćemo neki manji event da dobije mjesto koje zaslužuje. U Zagrebu će biti previše velikih borbi i mislim da bi se naša izgubila.'

Jedina iznimka i zagonetne objave

Fabjan je ipak ostavio prostora za jednu iznimku. Istaknuo je kako bi prihvatio sporednu ulogu jedino ako bi glavna zvijezda spektakularne večeri bio Mirko 'Cro Cop' Filipović. Time je dodatno potpalio maštu fanova, pogotovo nakon zagonetne objave na Instagram Storyju u kojoj je poručio da, iako se ne bori, 'jedva čeka gledati Cro Copa i Roberta Soldića'. Premda je kasnije pojasnio kako nema službene informacije i da 'zna samo ono što čuje s ulice', njegove su riječi odjeknule scenom i naglasile status koji za sebe priželjkuje.