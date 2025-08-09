Mladi borci ostali šokirani kad se na vratima pojavio jedan od najvećih hrvatskih sportaša ikad

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OVO MORATE VIDJETI /

Fight of Nations™: Put do pobjede reality show u potpunosti se zahuhtao, a na platformu VOYO stigla je u 4 epizoda. Do nje možete ako kod na vašim ekranom. Je li došao trenutak za prvu pobjedu tima Mirana Fabjana ili će u četvrtfinalu opet slaviti tim Alekandra Ilića Jokera.

Mladi borci u 4 eipozodi ostali su šokirani kad se na vratima njihove dvorane pojavio legendarni Mirko Cro Cop Filipović. Nitko nije skrivao divljenje prema čovjeku koje je mnoge inspirirao i ohrabrio na ulazak u svijet borilačkog sporta.