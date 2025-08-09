OVO MORATE VIDJETI /

Mladi borci ostali šokirani kad se na vratima pojavio jedan od najvećih hrvatskih sportaša ikad

Fight of Nations™: Put do pobjede reality show u potpunosti se zahuhtao, a na platformu VOYO stigla je u 4 epizoda. Do nje možete ako kod na vašim ekranom. Je li došao trenutak za prvu pobjedu tima Mirana Fabjana ili će u četvrtfinalu opet slaviti tim Alekandra Ilića Jokera.

Mladi borci u 4 eipozodi ostali su šokirani kad se na vratima njihove dvorane pojavio legendarni Mirko Cro Cop Filipović. Nitko nije skrivao divljenje prema čovjeku koje je mnoge inspirirao i ohrabrio na ulazak u svijet borilačkog sporta. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.8.2025.
21:37
Silvijo Maksan
Fight Of Nations™: Put Do PobjedeFonMirko FilipovićInes Goda Forjan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx