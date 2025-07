Šok iz FNC-a! Miran Fabjan neće nastupiti u Areni Zagreb u rujnu

Miran Fabjan otpao je iz borbe s Aleksandrom Ilićem koja se trebala održati u Areni Zagreb u rujnu u sklopu FNC-a 24 i finala druge sezone FNC-ova reality showa Fight of Nations™ - Put do pobjede.

Prvu epizodu nove sezone Fight of Nations™ - Put do pobjede​ možete pogledati odmah na platformi VOYO.

Razlog 'Slo Rockyjevog' povlačenja je neimenovana ozljeda objavio je FNC na svom Instagram profilu. Ti su zdravstveni problemi očito toliko ozbiljno da mu onemogućavaju nastup na najvećem FNC-ovom eventu dosad u zagrebačkoj Areni šestog rujna.

POGLEDAJTE VIDEO: Čekanju je došao kraj: Kreće Fight of Nations™ - Put do pobjede