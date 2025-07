Tenzije rastu! Joker Ilić brutalno isprozivao Fabjana: 'Njegov nastup je...'

Prve dvije epizode druge sezone reality showa Fight of Nations™: Put do pobjede izašle su i mogu se pogledati na platformi VOYO.

Drugu epizodu nove sezone Fight of Nations™ - Put do pobjede​ možete pogledati odmah na platformi VOYO.

Mogli smo vidjeti svega u prvim epizodama, borbu, izazove, koškanja, a naravno i tenzije između dva trenera su stalno prisutne. Na predstavljanju ekipa Aleksandar Joker Ilić isprozivao je Mirana Slo Rocky Fabjana i optužio ga je da je njegov nastup lažan, riječi isprazne i da samo, kako on kaže, boostuje samopouzdanje svojoj ekipi bez pokrića.

"Ovaj lažni nastup je smiješan, boostanje svoje ekipe kojima fali samopouzdanja. Moji momci su pravi, mi smo s Crvenog Krsta, nismo iz Gorice", rekao je između ostalog Ilić što možete pogledati u videu ispod.

POGLEDAJTE VIDEO: Druga epizoda Fight of Nations™ showa je vani! Miran Fabjan poludio na Drobca