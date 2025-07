Forgy otkrio koje izazove skriva FON™ i kako je privukao Cro Copa: 'Nisam mislio da će pristati'

FNC iz godine u godinu, a možemo reći i iz mjeseca u mjesec raste velikom brzinom. Prometnuli su se u vodeću borilačku organizaciju u regiji, ali i puno šire i eventi su već punili Arene u Zagrebu i Beogradu, a planovi su još veći.

Ove subote, 19. srpnja na platformi Voyo počinje druga sezona reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede', a ista će kulminirati na velikom FNC događaju u zagrebačkoj Areni 6. rujna. U sunaslovnoj borbi gledat ćemo spektakularni revanš trenera druge sezone reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede', Aleksandra 'Jokera' Ilića i Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana, a vidjet ćemo i borbu finalista ove sezone showa.

U glavnoj borbi večeri očekuje nas sraz za pojas FNC-ovog teškaškog prvaka između branitelja naslova Ivana Vitasovića i srpskog nokautera Darka 'The Hammera' Stošića.

Drugu sezonu 'Fight of Nations™: Put do pobjede' pratite na platformi VOYO od 19. srpnja točno u ponoć!

U novom izdanju podcasta Net.hr-a ugostili smo čelnog čovjeka FNC-a Dražena Forgača koji nam je otkrio kakve izazove nudi organizacija reality showa i kako se to uspoređuje s organizacijom FNC eventa.

"Prije svega moram zahvaliti svojoj koja je to odradila vrlo profesionalno. Naravno, puno se naučilo prvoj sezoni. Uvijek je prva sezona najteža. Upravo te razlike o kojima ti pričaš nije isto kad imaš borce tri dana. Oni dođu, recimo na event u srijedu ili četvrtak, pa ih imaš tri dana do borbe i već u nedjelju odlaze. Ovdje ipak imaš, imaš četiri borca u svakom timu, To je osam ljudi plus trenera, deset ljudi. Imaš ih tu puno duži vremenski period, treba organizirati sve za njih i od smještaja i od prijevoza i od hrane i od svih drugih stvari koje im mogu zatrebati na jedan duži period. Naravno, snimateljska ekipa, cijeli crew je puno duže, puno više vremena našpanan jer ima svaki dan puno snimanja.

Foto: Zeljko Hladika/pixsell

To sve traje puno duže, tako da moraš sve isplanirati. Moraš sve isplanirati jako dobro, dok na eventu opet sve to moraš kraće, manje dana, ali vrlo intenzivno. Nema puno praznog hoda ipak rijaliti ima i faza kad kada se stignu ljudi odmoriti i tako dalje. Na eventima je to praktički non-stop nešto. Ili se slika ili fotografira ili se voze borci na vaganje na neke ove obaveze koje imaju medijske itd itd.. I onda sam even. Tako da je zanimljivo, svakako", priča nam Forgy.

U novoj sezoni treneri i vođe ekipa bit će dvije velike regionalne MMA zvijezde, Aleksandar Ilić i Miran Fabjan.

"Fabjan i Ilić imaju baš tu osobnost, jedan i drugi. Naravno, ne na isti način, svaki je zanimljiv na svoj način, ali definitivno nisu borci koji su isključivo isključivo vezani uz MMA i nemaju ništa drugo za pokazati. I Miran Fabijan i Joker Ilić su vrlo zanimljive osobe, ličnosti, karakteri. Kažem, svatko na svoj način, ali definitivno i jedan i drugi imaju svoju publiku, privlače publiku tako teško da je moglo biti bolje da i da smo mogli naći bolji trenerski par", nahvalio je trenere Forgač i time obećao dobru zabavu.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Mogli smo vidjeti da će se u jednoj epizodi pojaviti i legendarni Mirko Filipović, kako je došlo do te suradnje?

"Pa iskreno, nisam se nadao da da ćemo uspjeti u tome jer poznato je da Cro Cop nije sklon doći negdje gdje smatra da nije prikladno ili da to nije na dovoljno dobroj razini što je velika potvrda našeg rada i svih nas zajedno. Jer zbilja čovjek je legenda i tu nema uopće govora. I naravno da se neće pojavljivati negdje gdje smatra da ne treba, tako da je velika potvrda nama svima da radimo dobar posao i da je on to prepoznao. Ja sam zbilja sretan što je odlučio gostovat u jednoj od epizoda, a još sretniji su, naravno, bili borci koji nisu mogli vjerovati kad su ga vidjeli. I treneri Ilić i Fabjan su bili zbilja presretni što je Cro Cop gostovao i drago mi je zbog toga", ispričao je Forgy kako je bilo kad je došao zanimljiv gost.

Cijeli podcast s Draženom Forgačem pogledajte u priloženom videu gore.