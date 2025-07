Čovjek koji zna sve tajne otkrio nam što kamere nisu ulovile: 'Bilo je nekog šlamperaja'

Druga sezona hit reality-showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede' već je pred vratima. Prva epizoda stiže na platformu VOYO već 19. srpnja, a gledatelji će moći uživati u raznim izazovima i spektakularnim borbama kandidata koji su podijeljeni u dva tima. Kroz izazove su ih vodili treneri, dvije ponajveće zvijezde regionalnog MMA, Aleksandar 'Joker' Ilić i Miran 'Slo Rocky' Fabjan.

Gledatelje će zasigurno zanimati i što se događalo iza kamera, a upravo to nam je otkrio Siniša Grahovac. Bivši boksač u svojoj se karijeri okitio titulama prvaka Zagreba i viceprvaka Hrvatske u kategoriji do 81 kilograma, a u ovom je showu bio zadužen za čuvanje reda uz još poneki zadatak.

Koja je točno bila vaša uloga u kući?

"Pa u principu, kako su oni to zamislili, ja sam pazio na red, rad i disciplinu. Imao sam neku ulogu toga plus što su mi zadali da se brinem o budžetu. Znači, svaka ekipa je imala dnevni budžet i za to su mogli kupovati hranu i bila je lista hrane koju su oni izabrali, što bi željeli jesti taj dan. To je bio neki moj ekstra zadatak, da se brinem za taj budžet i da se hrana koju su željeli dostavi."

Kakvi su bili kandidati međusobno, je li bilo kakve zle krvi među suparničkim timovima?

"Nije dolazilo do nekih sukoba osim tu i tamo nekih verbalnih, malih iskrica, ali to je normalno. Uglavnom, sve je bilo u granicama sportskog duha. Jer, sport je emocija. Bila je jedna možda malo teža situacija nakon jedne borbe, ali i to je na kraju riješeno."

Kao netko tko i sam dolazi iz borilačkog sporta, konkretno boksa, kakvo je vaše mišljenje o kandidatima kao borcima?

"Svi oni imaju svoje pozitivne strane i neke stvari u MMA sportu koje bi trebali doraditi."

Foto: Fon

Kakvo je bilo vaše sveukupno iskustvo u showu? Kako biste ga ocijenili?

"Baš će mi ostati u lijepom sjećanju. Mislim da su svi dečki baš pravi sportaši, prijatelji. Sigurno da je tu bilo nekog nabrijavanja prije borbe, ali to je normalno, to je sve u sportskom duhu. Mislim da tu nije bilo nikakve zle krvi. Imali smo i jako lijep dan na njihov slobodan dan. Baš smo se dobro proveli. Bilo je malo nekog 'šlamperaja', odnosno ne pospremanja za sobom poslije nekakvih spravljanja večera, ali uz male poticaje i to su riješili. Stvarno, nemam nikakve pogrdne riječi ni za jednog. Svima im želim da što više postignu iako netko će uspjeti više, netko manje".

