Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 15.00 u Hamburgu, gradu u kojem živi Ivan Klasnić, bivši Vatreni i ambasador Hrvatske na ovom Euru, igra utakmicu biti ili ne biti na Euru.

Suparnik Vatrenima je žilava i nabrijana Albanija. Nakon uvjerljivog poraza u prvoj utakmici na turniru protiv Španjolske 3-0, naši nogometaši, predvođeni Zlatkom Dalićem, izbornikom koji je uvijek znao odgovoriti svim izazovima i zahtjevima, bez obzira kako težak trenutak za reprezentaciju bio, protiv Albanije žele tri boda. No, nešto će se pitati i Albaniju.

Nakon poraza od Španjolske bilo je dosta kritika na račun nekih naših igrača, između ostalih je na meti bio Marcelo Brozović, Josip Šutalo, Pongračić... obrana je najviše istrpila kritika. Španjolski pritisak, odnosni visoki presing, nije nam odgovarao, a to je nešto protiv čega Hrvatska uvijek ima problema.

Albanci će gristi i trčati protiv naših nogometaša i onda kad izgube posjed, ali vjerujemo da je Dalić ovog puta bolje spremio momčad u tom segmentu igre i u boljem raspoloženju dočekuju Vatreni dvoboj, unatoč ne bajnom mjestu u poretku skupine B...

Foto: Screenshot - Sofascore Poredak u skupini B nakon odigranog 1. kola.

"Vjerujem da će Hrvatska odigrati bolje protiv Albanije i biti u boljem izdanju nego protiv Španjolske", kaže za Net.hr Ivan Klasnić, nekadašnji Killer, koji je skupio 41 nastup u službenim susretima za Hrvatsku uz 12 golova, među njima i onaj glavom protiv Turske u četvrtfinalu Eura 2008. u posljednjoj minuti drugog produžetka, koji nas je umalo odveo u poluzavršnicu. Na taj turnir Killer je stigao nakon transplatacije bubrega.

"Očekujemo svi koji volimo Hrvatsku i nogomet jednu drugačiju reprezentaciju naše zemlje, da će dečki skupiti snage i kolektiv, te u najvažnijoj utakmici za našu momčad na ovom Euru uspjeti uzeti tri boda", naglasilo je hrabro hrvatsko nogometno srce.

Uvijek kad je najteže, Vatreni su najbolji...

"Zato kažem, ovo je utakmica baš biti ili ne biti u kojoj će Hrvatska imati izazov. A hrvatski nogometaši su pokazali da vole izazove i da su majstori u tome."

Trebamo dobiti, nema veze kako...

"Na Volksparkstadionu u Hamburgu bolje je i jača akustika, stadion je više navijački nego onaj ogromni u Berlinu, gdje su navijači dosta udaljeni od terena. Atmosfera će za naše dečke, vjerujem, biti bolja i jača, bliža. Igrao sam na tom stadionu uvijek kad sam nastupao protiv HSV-a, ali i dobivao protiv njih. To su bile derbi utakmice i atmosfera je bila sjajna, pa znam što pričam o tom stadionu i akustici."

Zaboravimo Španjolsku. Neka nam to bude lekcija iz koje smo izvukli pouke...

"Nema svrhe gledati što se dogodilo. To moramo zaboraviti. To je iza nas, Od kukanja i prošlosti, razmišljanja o tome što se dogodilo, nemamo ništa. Moramo biti u sadašnjosti i prijeći prvu sljedeću prepreku, a ona se zove Albanija. Vjerujem da igrači i stručni stožer na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem tako i gledaju. To je nevjerojatan kolektiv koji ima jak karakter i jaku psihu. Za njih stvarno ništa nije nemoguće i to nije floskula, nego stvarnost kojoj se i ostale reprezentacije dive".

Dosta se pisalo u hrvatskim medijima o penalu Petkovića i njegovom razgovoru s Dalićem, kojem se to nije svidjelo. Izbornik je "oprao" Petkovića i objasnio mu da kršenje hijerarhije u reprezentaciji Hrvatske u bilo kojem obliku je nedopustivo. Riješili su sve njih dvojica i Petković bi mogao čak i startati u prvih 11 protiv Albanije.

"Drago mi je da je to iza njih, ali mislim da u čitavoj ovoj priči ne treba razgovarati tko puca penal, a tko ne. Ok, Petković je htio pucati i pucao je taj penal. Čuo sam tamo, pitao je Perišića koji je u hijerarhiji ispred njega u reprezentaciji kod pucanja penala, na što mu je Perišić rekao OK. I tu nema priče. Nije zabio gol, dogodi se. Ne možemo promijeniti. Ali, vjerujem tko će pucati drugi penal ako ga bude, da će zabiti. I Petković i bilo tko drugi", zaključio je Ivan Klasnić.