Saša Peršon, bivši hrvatski nogometaš, igrač Rijeke, Dinama i Hajduka, danas trener juniora Orijenta, tvrdi nam kako su šanse u finalu Europskog nogometnog prvenstva 50-50.

U nedjelju na Olimpijskom stadionu u Berlinu od 21.00 Španjolska i Engleska odigrat će finale Eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Polufinala su bila zanimljiva i neizvjesna kako se i očekivalo u ovoj fazi. Španjolci su ipak bili konkretniji i nastavili niz pobjeda dok su Francuzi igrali toplo/hladno kroz cijelo ovo prvenstvo, a Englezi možda odigrali svoju najbolju utakmicu", navodi Saša Peršon za Net.hr.

Foto: Profimedia

Ovo su utakmice koje urezuju trenutke u nacionalnu svijest, često još više kad dođe do neuspjeha. Englezi imaju svoje noćne more. Jedanaesterac Chrisa Waddlea, ispruženi nožni prst Paula Gascoignea, Jordan Henderson koji uzaludno trči po terenu protiv naše Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali, čak i ako Španjolska pobijedi u nedjelju, Engleska će imati sjećanje na Ollieja Watkinsa koji je zabio, na tog junaka iz sjene, koji je zamijenio Kanea, kapetana, tri puta dotaknuo loptu prije nego što je u 90. pogodio za ludnicu u Engleskoj. Bio je to najnezaboravniji i najveći ikad gol za napadača Aston Ville, kojeg je u polufinalu bodrila djevojka Ellie.

Tri Lava su došla do prvof velikog finala muškog nogometnog natjecanja u kojem su ikad stigli izvan granica Engleske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Malo sreće i Englezi su ipak izborili finale. E sad, gledajte ovako - ako gledamo cijeli period i igru na ovom prvenstvu, onda je Španjolska u tom smislu u laganoj prednosti ali finale je nešto sasvim drugo, pa Englesku ne treba otpisivati jer to je samo jedna utakmica gdje se bacaš na glavu, pa su šanse uvijek na početku 50/50", objasnio je Saša Peršon.

Foto: Miro Balov

Nogomet je hirovita i tvrdoglava igra, opterećena ironijama i paradoksima. Engleska je, napokon, na ovom turniru, dostigla radnu temperaturu, dok su Španjolci radnu temperaturu dostigli već u prvoj utakmici na Euru u skupini B, nažalost protiv naših Vatrenih 3-0. Furija igra lepršavo i brzo. Izbornik i arhitekt moderne Španjolske je Luis De la Fuente izabrao je u selekciju mlade igrače. Pa tako jedan Yamal, nositelj igre Španjolske, ima samo 16 godina i po njemačkom zakonu do 23.00 mora biti u hotelu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lamine Yamal, megatalent Barcelone i Španjolske koji je rođen 13. srpnja 2007. godine i sutra slavi 17., ne smije završiti utakmicu koje počinju u 21:00 zbog zakona o dječjem radu u Njemačkoj. Naime, taj zakon zabranjuje maloljetnicima da rade nakon 20 sati, ali, iznimno, sportašima dopušta rad do 23 sata, što uključuje sve aktivnosti vezane za utakmicu. Protiv Francuske je zamijenjen u 93. Ferran Torres ga je tada zamijenio, a Yamal je tada prekršio njemački zakon, što je jasno k'o dan, ali neće biti sankcioniran.

Foto: Profimedia

Prema pravilima, Yamal mora završiti sve svoje obveze, uključujući intervjue i tuširanje, do 23 sata, a on je izašao iz igre cca desetak minuta prije 23.00. Međutim, zato ga je izbornik Španjolske Luis de la Fuente morao zamijeniti u 71. minuti utakmice protiv Italije u prvoj fazi natjecanja po grupama, koja je počela u 21 sat, kako bi stigao završiti na vrijeme. U utakmicama koje su počele ranije, kao što je ona protiv Hrvatske (18:00), Yamal nije imao tih problema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Sa samo 16 godina i 362 dana prelijepim golom Francuskoj za 1:1 u 21. minuti polufinala postao je najmlađi strijelac u povijesti Eura. No, i samim nastupom ostvario je jedinstven pothvat, postao je najmlađi nogometaš koji je ikad nastupio u polufinalu nekog velikog međunarodnog turnira.

Srušio je Peleov rekord sa Svjetskog prvenstva 1958. godine. Brazilac je naime imao 17 godina i 244 dana kad je zaigrao u polufinalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Vidi se da je veliki talent i odrastao u školi nogometa La Masia, ali sličan put je prošao i Saka, pa nešto stariji Guler. Vremena se mijenjaju", ističe za kraj Saša Peršon.

Mlada i brza Španjolska protiv najkritiziranije nogometne repezentacije na Euru Engleske koja se ipak digla. Iako, osim toga što Tri Lava pod njim nisu osvojila zlato na velikom natjecanju, malo se toga može zamjeriti Garethu Southagateu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Dobio je više nokaut utakmica na velikim turnirima (9) nego svi izbornici koje je Engleska imala od 1966. godine zajedno (6) . Ne samo to. Vodio je 'Gordi Albion do četvrtog mjesta u Rusiji 2018., do polufinala Lige nacija 2019., finala Eura 2020., četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2022. i, opet, finala Eura 2024.

Foto: Profimedia

Istina je da Engleska ne igra dobro, unatoč tome što u svojim redovima ima, između ostalih, najboljeg igrača, Premier lige (Foden), Bundeslige (Kane) i La Lige (Bellingham)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mora se priznati, u Southgateovu obranu, da su sva trojica stigla na Euro iscrpljena. Vidjet ćemo kako će reagirati u finalu za dva dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Branko Karačić gostovao je u studiju Net.hr.