Ollie Watkins, engleski junak, sinoć je proslavio gol života na način na koji to rade pravi frajeri. Englesku je kasnim golom u 90. odveo u finale Eura protiv Španjolske u Berlinu. Ovaj napadač uveden je umjesto strijelca pogotka za 1-1 iz penala, kapetana Harryja Kanea. Samo 4 puta Ollie Watkins dodirnuo je loptu, a posljednji 4 bio je projektil i gol. Nakon posljednjeg zvižduka, Watkins je ušao na tribinu kako bi se susreo sa svojim voljenima... Ollie Watkins proslavio je pogodak nakon utakmice poljubivši svoju djevojku Ellie Alderson, koja je snimljena na tribinama u dresu Engleske s brojem 19 zvijezde Aston Ville. Zatim je Watkins zagrlio još jednu voljenu osobu dok su ljudi oko njega pljeskali nakon njegovom pothvatu, otkriva The Sun. U nedjeljnom finalu Europskog prvenstva, u Berlinu igrat će nogometaši Engleske i Španjolske, u polufinalnom ogledu u Dortmundu Englezi su s 2-1 (1-1) svladali Nizozemsku. Nizozemska je povela u sedmoj minuti kada je vrlo lijepi pogodak postigao Xavi Simons. Engleska je izjednačila u 18. minuti nakon što je Harry Kane pogodio s bijele točke. Tih je 1-1 bilo sve do 90. minute, a tada je veliki engleski junak postao Ollie Watkins koji je zabio za konačno slavlje i 2-1. Tako je Engleska na isti način kao i Španjolska dan ranije došla do finala. Preokretom od 0-1 do 2-1. Engleska će drugi put u nizu igrati finale na Europskom prvenstvu. U onom posljednjem je poražena, od Italije nakon jedanaesteraca.