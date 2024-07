Govorili su prije početka Europskog nogometnog prvenstva kako je ovo najgora, po popisu, Španjolska u posljednjih 20 godina. Za Engleze još uvijek neki tvrde da nisu momčad, nego skup pojedinaca.

Foto: Profimedia

U nedjeljnom finalu Europskog prvenstva, u Berlinu igrat će baš nogometaši Engleske i Španjolske. Sinoć u polufinalu Englezi su preokretom dobili Nizozemsku 2-1. Bila je to utakmica o kojoj će se još dugo pričati...

Nizozemska je povela u sedmoj minuti kada je brutalan pogodak postigao Xavi Simons. Engleska je izjednačila u 18. minuti nakon što je Harry Kane pogodio s bijele točke. Tih je 1-1 bilo sve do 90. minute, a tada je veliki engleski junak postao Ollie Watkins koji je zabio za konačno slavlje i 2-1. Samo 4 puta u utakmici Watkins je primio loptu, jer je ušao kao zamjena kapetanu Kaneu.

"Nizozemci su odlično otvorili utakmicu fantastičnim golom Simonsa iz daljine, takav gol se ne zabija niti ne viša svaki dan, bilo je baš za TV špice, kako se kaže. Imali su i onu gredu, a da je i to ušlo, utakmica bi možda i bila gotova u prvom dijelu. Englezi nisu bilo tko, oni nikad ne odustaju i vidjeli smo to najbolje sad", objašnjava za portal Net.hr Robert Špehar, trener, nekadašnji elitni napadač, 9. najbolji strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova na kontu, bivši hrvatski reprezentativac...

Foto: Profimedia

Tako je Engleska na isti način kao i Španjolska dan ranije došla do finala. Preokretom od 0-1 do 2-1. Engleska će drugi put u nizu igrati finale na Europskom prvenstvu. U onom posljednjem je poražena, od Italije nakon jedanaesteraca.

"Navijači su nosili englesku reprezentaciju, iako Engleska i ne igra lijep nogomet na Euru, budimo iskreni. Izvlače se na tu energiju koju crpe s tribina. Ta energija s tribina je jaka i prenosi se i na igrače", navodi nam Špehar koji se ovog puta, na njegovu žalost, morao dotaknuti suđenja. Glavni sudac utakmice Nizozemske i Engleske bio je njemački arbitar Felix Zwayer.

"Nažalost, ovog puta moramo diskutirati o sucima i njihovim odlukama. Mislim da je dosuđeni penal nepostojeći i skandalozan, isto kao što je i skandalozno ne sviranje penala Nijemcima protiv Furije", tvrdi Robert Špehar i nastavlja:

"Generalno, bilo je previše sudačkih grešaka i već sada možemo zaključiti da je sudačka organizacija Uefe od suđenja napravila 'filozofiju'. Sve ovo ide u krivom smjeru. Jer, nogomet je jednostavna igra, prelijepa. Takva treba i ostati. Penal je vratio Engleze, a nije trebao biti dosuđen", mišljenja je Robert Špehar.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Drugo poluvrijeme. Otvorena utakmica, s većim posjedom lopte kod Engleza i onda u sudačkoj nadoknadi je pao još jedan lijep gol Gordi Albiona. Neobranjivo u 90.

"Sva sreća da su se izbjegli novi produžeci, za koje mišljenje imam da ih kao i na Copa America treba ukinuti i odmah raspucavati penale. Opterećivati igrače nakon duge sezone da igraju 2x15 minuta je nehumano", mišljenja je Robert Špehar.

Nastavio je objašnjavati što to znači za kvalitetu nogometa...

"Gubi se i kvaliteta igra koja na ovom Euru nije na razini. Velika je mogućnost ozljeda igrača. Momčadi više kalkuliraju, više čekaju, neće napadati baš previše i igrati ofenzivno, nego više kalukuliraju. I onda se čeka i čeka i čeka... svima su u glavi produžeci. Kalkulira se na najjače pritom i to utječe na kvalitetu igre. Zato što prije ukinuti produžetke. Što prije ih ukinuti!"

O finalu misli da će biti spektakl...

"Finale će biti spektakl, a Španjolci su favoriti, prema viđenom. Igraju najbolji nogomet, tehnički savršen, taktički isto. Ofenzivan, atraktivan, brz i imaju moje simpatije u finalu. Naravno, u reprezentaciji Španjolske je Olmo i zbog njega bi htio da Španjolci uzmu Euro."

Španjolci imaju samo jednu mrlju, objašnjava Špehar...

"I to ne svojom krivicom. Dakle, taj penal protiv Nijemaca... to je trebao biti penal za Nijemce. Tu su se izvukli, ali isto tako Španjolci su taj dvoboj odigrali na nivou. Englezi su na ovom turniru negledljivi."

Foto: Profimedia

Opleo je Robi po Tri lava...

"Oni su se dosad sve nešto provlačili, produžeci, penali. Tek su sad protiv Nizozemaca pokazali nešto. Šanse su u finalu 50-50 jer je to jedna utakmica. Iako ću navijati za Španjolsku, nešto u meni govori da će Engleska osvojiti Euro. Šapuće mi glasić u meni, pomalo se i zločesto smije, kao kakav zloguki prorok, da će Englezi drmnuti to. Dugo nisu ništa osvojili, provukli su se do finala i u finalu će sigurno prikazati najbolji nogomet. Na tribinama će imati podršku ludih engleskih navijača. Sve je moguće. Nadam se dobrom nogometu prije svega, s golovima, bez kalkulacija", zaključio je Robet Špehar.

