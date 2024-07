Branko Strupar javio nam se WhatsApp porukom jutros, odgovorivši na sinoćnju...

"Sretno i spretno su Englezi u finalu Eura".

Ubrzo smo se čuli s njim...

"Slažem se da su Englezi više skup pojedinaca nego momčad, ali činjenica je da su grupu prošli na najsretniji mogući način i onda se postepeno dizali, kako je urnir odmicao. I onaj gol protiv Slovačke, one škarice Bellinghama u sudačkoj nadoknadi... to je prekretnica prvenstva", tvrdi Branko Strupar u razgovoru za Net.hr...

Jude Bellingham spasio je Engleze teške sramote i ispadanja iz osmine finala smotre u Njemačkoj. Pogodak Slovačkoj, "škarice" u dubini sučeve nadoknade, istinska je ljepota nogometa.

Foto: Profimedia

"Ma to je bilo nešto fenomenalno".

Bellingham je golom obuka plašt na Euru poput najvećeg junaka...

"Ma golčina samo takva, a već su ih sobarice u sobama pakirale za doma. E, ajde samo zamislite kakve bi to tektonske potrese na Otoku izazvalo ispadanje Engleske s Eura. Dočekali bi ih u Engleskoj jako loše. Prošli su Slovačku, žilavu Slovačku i puno su bolje igrali u sljedeće dvije utakmice i tu su gdje su bili prije tri godine."

Foto: Profimedia

Patili su Englezi. Tri Lava su patila i to puno, ali su lavovskipreživjeli i izdržali sve...

"Dočekali su svojih par minuta. Sve se preokrenulo. Englezi su kroz turnir samo rasli. Prolaz protiv Slovačke je bio prekretnica. Isto tako, Englezima se ždrijeb naklonio. Moramo biti realni. Ždrijeb im se maksimalno otvorio. U finali su na najlakši mogući način. Pogledaj, Španjolska je igrala s Francuskom i Njemačkom na putu do finala. I prošli su".

Španjolci su prejaki. Brzi, mladi i poletni. Taktički tako zreli da su pomalo "revolucionarno" iskoračili na ovom Euru...

"Igraju najednostavniji, najbrži nogomet. Čudo jedno. Nije bez veze njihov izbornik odabrao tako mlade igrače. Poanta je da su organizacijski lagani kao perce, oduševljava njihova lakoća igre. Ova Španjolska igra poput upgradeane Barcelone u najboljim danima. Yamal i Williams, ta dva mlada krila, dva vjetra, oni su nevjerojatni. Strašno kako dečki igraju. Imaju mi nenormalnu brzinu. Španjolska igra najbrži nogomet, puno brži od Engleza. Naprave tempo da lome suparnike, točno znaju kad treba brza lopta, kad treba brzo okrenuti, kad ide duža, kad ide kraća lopta. Rade trokute na terenu i stvaraju višak. Nevjerojatno, bez riječi sam. S lakoćom dolaze do pozicije.

Foto: Profimedia

Francusku su okrenuli u par minuta. Mnogi bi pokleknuli nakon gola, ne i ova mlada La Roja...

"Olmo ih je odveo u finale. Ma ne, jaki su mentalno, a tako mladi. Fenomenalna skupina nogometaša. Prognozirao sam da će Španjolska biti prvak, ali finale je finale. Engleska je narasla i treba vidjet kako će odigrati protiv Španjolske. Mislim da će to Španjolci uzeti, ali pazi sad ovo - Englezi su posljednje finale izgubili. To ti je sad ono zakon brojeva, da li će dva fnala uzastopna selekcija izgubiti. Tu se sad postavlja pitanje tih stvari i zakonitosti. To je isto upitno. U svakom slučaju Španjolci su mi favoriti zbog načina na koji igraju i svega što su pokazali na Euru. Engleska je narasla u samo dvije posljednje utakmice, a u grupi je bila muka i patnja. Izgledali su kao iscjeđeni limun, ali sad su svježiji, više trče. Drugačija ekipa, a u finalu će ići ekstra još", zaključio je Branko Strupar.

