Vraća li se nogomet kući? Je li ovaj Euro bio najdosadniji ikad i što je Hrvatska mogla bolje? Puno je pitanja za večerašnjeg gosta, bivšeg nogometaša koji je igrao na velikim natjecanjima. Doduše, za Belgiju. Gost Direkta je Branko Strupar.

Što kažete na ocjene nekih da je ovo bio najdosadniji Euro ikad? Je li to malo pretjerano ili je stvarno tako bilo?

''Pa zavisi tko kaže i na osnovu čega kaže. Ja ne znam, ja sam football-fan veliki. Meni je bilo i dobrih utakmica, bilo je i loših, bilo je i loših sudačkih odluka, bilo je i dobrih. Naravno, ako se gleda sami nogomet, bilo je par utakmica koje su te gotovo uspavale, ali na početku u onoj grupnoj fazi bilo je dosta golova - dva i pol, tri po utakmici. Mirisalo na jako dobar Euro, međutim, poslije se to malo razvodnilo i puno opreznije i taktički se igralo samo da se ne primi gol. Ali sve u svemu, ja volim nogomet, pa mi je okej.''

Puno se priča o tom suđenju, evo i o jučerašnjoj utakmici. Je li to bio sporan penal? Vidjela sam danas da i Britanci, čak Gary Neville govori - nije bio penal.

''Iskreno da vam kažem, ja ga ne bi svirao.

Ali nije to bila jedina sporna sudačka odluka. Kao da smo ih jako puno gledali na ovom prvenstvu...

''Ne razumijem zašto nije sviran penal protiv Španjolske za Njemačku. Ono je lopta u putanji prema golu, možda bi čak i gol bio direktno ako ne bi vratar skinuo znači da sudac na osnovu VAR-a bar nije išao pogledat, ja mislim da ga je Var zvao da ide pogledat da bi automatski on svirao jedanaesterac i to je direktna odluka tko ide dalje. To se radilo o minutama na štetu domaćina Eura koji nije zaslužio na taj način, bez obzira što je meni favorit i prije početka Europskog prvenstva bila Španjolska.''

Izgleda da je svima favorit Španjolska. Prekrasno ih je gledati kako igraju. Kako uopće dijete od 16 godina igra na Europskom prvenstvu, da ga netko pusti.

'' Jamal je nenormalno dobar. Drago mi je da se to događa jednom, sad će prije finala navršiti 17 godina. Čestitamo mu ovim putem i želimo mu da proslavi na najbolji mogući način. A to bi kao šlag na tortu bilo da osvoji Euro, naravno. Zaslužuje sve pohvale. Radi se o izvanserijskom igraču i drago mi je da jedan takav mladi igrač i najmlađi strijelac na Europskom prvenstvu radi čudesne stvari za jednu tako veliku reprezentaciju kao što je Španjolska.''

Je li to možda hrvatski problem bio što nemamo mlade igrače, što nemamo Jamala, nego stare igrače?

''Pa ne bih rekao. U Engleskoj su znali reći nije bitno koji ti datum stoji na putovnici, nego kakav si na terenu. S tim se u potpunosti slažem. Mi smo kiksali. Bilo je ispod očekivanja. Naravno da smo se svi nadali, ali tko god se bavio nogometom, zna da ne mogu ja sad reći - bili smo prestari ili bili smo mladi. Znači, nogomet je kolektivni sport. I Luka i Broz i bilo tko, nije bitno koje si godište, nogomet moraju svi igrati, da su svi dali 10-15% više, mislim da bi mi bez problema prošli tu skupinu i onda tko zna. Kad vidimo kakav je ždrijeb bio na strani Engleske, tko zna, možda bi mi za par dana bili u finalu.''

Ni suci baš nisu bili na našoj strani. Što kažete na onih osam minuta, jeste se naljutili?

''Jesam, tko se nije naljutio, pa ono je brutalna krađa. Ne volim se sad vraćati, žao mi je što smo na takav način ispali - dva gola u sudačkim nadoknadama, a nismo zaslužili. Ali zbog svega lijepoga što su nam naši nogometaši dali ja se nikad neću naljutiti na njih jer tko god se kuži u nogomet i tko se bavio njime zna da poslije lijepog dolazi manja lijepa period. Mi smo sad iskusili taj loš trenutak ispadanja još u grupi, ali ja se ne bojim za naše.''

Ako smo vam dosadni, možete gledati nešto drugo" - poručio je izbornik francuske reprezentacije Didier Deschamps nakon kritika za lošu igru. Što vi kažete na Francusku?

''Kad je analiziramo od početka, oni su mi bili… Engleska u svojoj grupi i Francuska u svojoj grupi, neprepoznatljivi. Da li je to uslijed teških sezona napornih liga? Ali mislim da je svima tako, no s obzirom na potencijal koji francuska reprezentacija ima, začudilo me to stvarno da su zabili. Sad su zabili gol iz igre protiv Španjolske, ali nije to bilo dosta. Jednostavno nisu zaslužili više. Svjetske klase igrači, a jednostavno su premalo ponudili da bi došli do finala.''

Je li Španjolska zaslužila biti europski prvak?

''Pa zaslužila je po svemu prikazanom do sada, ali, naravno, nikad se ne bih kladio. To je finale i sve je moguće.''