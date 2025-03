SKLAPANJE POSLOVA / Može li se svjetska politika voditi kao biznis? Ljubo Jurčić: 'Trump za sebe kaže da je lud, evo zašto je to dobro'

Jučerašnji dan vrlo precizno ilustrira kako operira Donald Trump: ujutro je stopirao vojnu pomoć Ukrajini, navečer se Zelenski ispričavao i pristao na sve u sporazumu o mineralima. Trump je biznismen, sam za sebe kaže da poslove sklapa cijeli život, i da je sve što zna: sklapati poslove. 'Nikad od njega ne znate što možete očekivati unatoč onome što ste se prije dogovorili, a to čak ide dotle da on za sebe kaže da je 'fucking crazy' To znači dovoljno fucking lud da ću napraviti to i to', rekao je bivši ministar gospodarstva, Ljubo Jurčić.