Jolina kći Iva objavila fotografiju s dečkom: Obilježavaju godišnjicu veze

Iva Čagalj, 18-godišnja kći hrvatskog pjevača Joška Čagalja Joleta često s pratiteljima dijeli gdje je i s kim, a na društvenim mrežama prati je više od 20 tisuća ljudi.

Ovog je ljeta na Instagramu pozirala u zanosnim ljetnim haljinama, a nedavno je objavila dijelove odmora s Hvara, iz Poreča, Vallette, Rima i Mykonosa.

Ova mlada ljepotica ne skriva svoj ljubavni život od očiju javnosti. Na svome profilu ima objavu na kojoj u bazenu pozira sa svojim partnerom Davidom.

"Jedna godina sreće", napisala je Iva uz fotografiju na kojoj je u zagrljaju svog partnera, a koju je stavila na svoju Instagram priču i tako otkrila da su godinu dana u vezi. Fotografija je zabilježena na koncertu uz romantičan poljubac.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Ima još dvije sestre i brata

Joško Čagalj Jole sa suprugom Anom uz Ivu ima dvije kćeri: Emu (16) i Tiju (13) te najmlađeg sina Ivana Luku (5).

Kao što je rekao u ožujku za Net.hr, pjevaču nimalo ne smeta što je njegova najstarija kći sve više u centru medijske pažnje. Kazao je kako mu je na prvu bilo čudno što ga mediji ispituju o kćerima, no, da je sad već naučen na njihovu medijsku eksponiranost. Osim što o kćeri često čita u medijima, same riječi hvale imaju i osobe iz njihove okoline. "Iva slovi kao jedan dobar čovjek, dobra cura i dobar prijatelj, a smatram i da je dosta razumna. Doživljavaju je kao jednu pristojnu i normalnu curu te se nadam se da će takva i ostati. Ponosan sam na svoju djecu, bar zasad, otkrio je tada.

Odnos kćeri s ocem

Iako rado vole otići na razna putovanja, Jole kaže da mu je najdraže kad ga kćeri pitaju za zajednički odlazak na piće i kad mu se povjere. "Volim kad mi kažu: 'Tata imam simpatiju'. Ne kažem da mi povjere sve, ali mislim da imam status tate prijatelja. Vjerujem da s djecom treba biti prijatelj i tolerantan", zaključio je, dodavši da je potrebno imati razumijevanja za njihove pubertetske ludorije.

