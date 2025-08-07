VOLI PIERCINGE /

Kao slatkica pjevala na mimohodu, postala crnka s tetovažama: Sve promjene Mie Negovetić

Kao slatkica pjevala na mimohodu, postala crnka s tetovažama: Sve promjene Mie Negovetić
Foto: Instagram
Otkako se pojavila na domaćoj sceni, Mia Negovetić pretvorila se iz slatke djevojčice koja osvaja moćnim glasom u pravu zavodnicu prekrivenu tetovažama i piercinzima.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mlada glazbenica Mia Negovetić (22) mnogima je poznata kao djevojčica koja je 2015. godine oduševila izvedbom hrvatske himne na mimohodu povodom Oluje. Otada je prošla kroz drastičnu transformaciju, mijenjajući boju kose nekoliko puta te obasipajući se tetovažama i piercinzima. 

Talentiranu Riječanku neki znaju i kao pobjednicu prve sezone RTL-ova showa "Zvjezdice" u kojem je oduševila obradom pjesama kao što je "Utjeha" Ivane Kindl. Također, svojim je talentom osvojila i američke zvijezde koji su je pozvali u popularni show za djecu. Zavirite u galeriju i pogledajte kako se mijenjala Mia Negovetić. 

POGLEDAJTE VIDEO: Reper Lil Wayne postao fan Zvjezdice Mije Negovetić

7.8.2025.
20:29
Hot.hr
Instagram
Mia NegovetićZvjezdiceTransformacijaMimohodOluja
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VOLI PIERCINGE /
Kao slatkica pjevala na mimohodu, postala crnka s tetovažama: Sve promjene Mie Negovetić