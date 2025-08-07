Kao slatkica pjevala na mimohodu, postala crnka s tetovažama: Sve promjene Mie Negovetić

Mlada glazbenica Mia Negovetić (22) mnogima je poznata kao djevojčica koja je 2015. godine oduševila izvedbom hrvatske himne na mimohodu povodom Oluje. Otada je prošla kroz drastičnu transformaciju, mijenjajući boju kose nekoliko puta te obasipajući se tetovažama i piercinzima.

Talentiranu Riječanku neki znaju i kao pobjednicu prve sezone RTL-ova showa "Zvjezdice" u kojem je oduševila obradom pjesama kao što je "Utjeha" Ivane Kindl. Također, svojim je talentom osvojila i američke zvijezde koji su je pozvali u popularni show za djecu. Zavirite u galeriju i pogledajte kako se mijenjala Mia Negovetić.

POGLEDAJTE VIDEO: Reper Lil Wayne postao fan Zvjezdice Mije Negovetić