Bez oca i sa zdravstvenim borbama, ali nikad slomljena: Ovako danas izgleda jedna od najljepših glumica

Glumica Charlize Theron rođena je 1975. u Južnoafričkoj Republici, a odrasla je na farmi u blizini Johannesburga. Već u tinejdžerskoj dobi preživjela je veliku obiteljsku tragediju – njezin otac, alkoholičar, prijetio je pištoljem njoj i majci, a majka ga je u samoobrani usmrtila pred njezinim očima. U više intervjua je otkrila da nije imala mliječne zube sve do 11. godine zbog žutice i višegodišnje primjene antibiotika što je dovelo neizlječivih oštećenja zuba.

Charlize je u mladosti sanjala o karijeri balerine, no teška ozljeda koljena prisilila ju je da taj san napusti. U 19. godini preselila se u SAD i tada kreće njezina filmska bajka – iako s mnogo odbijanja i borbe. Prvu veliku priliku dobila je 1997. u filmu The Devil’s Advocate s Keanu Reevesom i Al Pacinom, a svjetsku slavu potvrdila je 2003. kada je za ulogu serijske ubojice Aileen Wuornos u Monsteru osvojila Oscara. Transformacija ulogom šokirala je publiku, a Theron je postala glumica koju se više nije gledalo samo kroz ljepotu, već kroz nevjerojatan talent.

Slijedile su zapažene uloge u filmovima poput North Country, Young Adult, Mad Max: Fury Road i Bombshell. Uz glumu, uspješno vodi svoju produkcijsku kuću, a jedno je vrijeme bila i zaštitno lice modne kuće Dior, što ju je dodatno učvrstilo na listi najplaćenijih glumica svijeta; njezino bogatstvo danas se procjenjuje na oko 200 milijuna dolara.

Privatni život Charlize također je bio tema interesa javnosti. Nikada se nije udavala, iako je bila u vezama s glumcima poput Seana Penna i Stuarta Townsenda. Posvojila je dvoje djece, Jacksona i August, a posebno se istaknula kao glasna podrška LGBTQ+ zajednici kada je javno stala uz svoje transrodno dijete.