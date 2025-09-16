Poznata influencerica iskreno o estetskim zahvatima: 'Budimo realni na sekundu'

Poznata hrvatska beauty influencerica Mirta Miller (28) na društvenim je mrežama objavila videozapis u kojemu odgovara jednoj od pratiteljica na pitanje podliježe li kakvim tretmanima lica.

U videozapisu, ova influencerica korisničkog imena mimiermakeup na vrlo transparentan i iskren način govori da voli kozmetičke tretmane i da uz redovnu samostalnu njegu lica ipak odlazi specijalistima u beogradsku polikliniku kako bi korigirala bore lica i održala mladolik izgled kože. Uz to, pokazala je i spravu za pasivno jačanje mišića te tretman limfne drenaže.

Iskrenost prije svega

"Volim kad su ljudi transparentni pa ću vam pokazati što radim", kazala je na početku videozapisa. Ovo nije prvi takav video u kojemu otvoreno govori o estetskim zahvatima kojima se izlagala. Krajem srpnja objavila je video s citatom "Tako si lijepa" i započela: "Ne želim da se itko uspoređuje sa mnom i misli da je ovo stvarnost. Da vam kažem, gotovo sve je umjetno." Pokazavši na svoju kosu rekla je: "Ovo nije moja prirodna boja kose... A ni kosa". "Nokti su umjetni, trepavice zalijepljene, zube mi je izradio vrlo nadaren zubar, pet godina botoksa u mojem čelu i obrazima, fileri u usnama, u obrazima, ispod očiju..." nastavila je.

Budući da dio njezinih pratitelja čini mlađa dobna skupina, upozorila je da ima gotovo trideset godina te da se tim tretmanima podvrgnula tek u kasnim dvadesetima.

"Uz to, imala sam privilegiju da imam novac i vrijeme za ići svaki dan u teretanu, a budimo realni, to mnogo ljudi nema. Kada sam radila puno radno vrijeme, nisam trošila toliko vremena na to kako izgledam, a sada me svakodnevno osuđuju drugi ljudi ili ja samu sebe jer provedem svaki dan snimajući i gledajući svoje lice izbliza i analiziram svaki detalj. Da ne radim ovaj posao, ne bih ovako izgledala, zato molim vas prestanite se uspoređivati s ljudima online jer je sve umjetno", zaključila je Mirta Miller svoj video s opisom "Budimo realni na sekundu".

Foto: Profimedia

Pratitelji oduševljeni

Očito se i njezinim pratiteljima ovakav pristup jako svidio jer je objava prikupila preko tisuću pozitivnih komentara i 162 tisuće pregleda. "Volimo djevojku koja ne dopušta da se druge djevojke osjećaju poniženo", "Volim kako si iskrena i samouvjerena te kako mariš o tome kako bi se druge žene osjećale u vezi svojeg izgleda misleći da su svi online osim njih savršeni", "Hvala ti na iskrenosti", "Činjenica da si tako iskrena čini te najljepšom iznutra", "Autentičnost i iskrenost je jako hot", bili su neki od brojnih komentara.

