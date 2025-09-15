Crnogorski voditelj otkrio razlog rastave Meline i Harisa Džinovića pa šokirao javnost

Melina Galić i bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe Haris Džinović razveli su se nakon 22 godine braka, a crnogorski voditelj Božo Dobriša iznio je šokantne tvrdnje o pjevaču. Naime, Dobriša tvrdi da je glavni razlog razvoda Meline i Harisa navodno to što ju je varao. "Znam za njegovu aferu još od prošlog ljeta. Ljudi iz hotela pričali su mi o njegovoj vezi s konobaricom", rekao je Dobriša za srpski RedTV, a prenosi Blic.

Melina sada živi u Monte Carlu, a navodno je u vezi s milijunašem. Prema domaćim medijima, Melina boravi u luksuznom stanu svojeg novog partnera. Stan se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura, a smješten je u zgradi s pogledom na glavnu ulicu s jedne strane, a na more s druge.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Jedna od prvih susjeda koja poznaje njezinog novog dečka otkrila je za Blic nekoliko detalja o njihovoj vezi. "Stan u kojem Melina sada živi nije njen, nego pripada njezinom dečku. On je vlasnik ove nekretnine već nekoliko godina. Poznat je u Srbiji, ali ne bih o tome. Istina je da je milijunaš i da je stariji od Meline čak 20 godina. Ona očigledno voli starije muškarce, to joj je fetiš".

Iako Melina i partner vode diskretan život i rijetko izlaze zajedno, uživaju u jednom od najljepših stanova u zgradi, s fantastičnim pogledom. Prema riječima susjede, Melina je uz pomoć svojeg partnera u Monte Carlu otvorila butik haljina, no navodno nije zaokupio pažnju mnogih.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

"Biznis s haljinama ide loše jer roba nije kvalitete koju traže klijenti ovdje. Upitno je koliko će još trajati. Međutim, zahvaljujući svom partneru, Melina je dobila pozivnice za mnoge zabave i balove na koje dolaze milijunaši", dodala je susjeda. Istaknula je kako Melina često izlazi, uživa u kupovini te je u posljednje vrijeme viđena s nekoliko novih torbica s potpisom marke Hermes. Procjenjuje se da svaka vrijedi više od 50.000 eura.

