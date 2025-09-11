LJEPOTICA S KARAKTEROM /

Nova Miss Amerike na meti kritika: Mnogi su je ismijavali, ali njezine riječi ostavile su snažniji dojam

Foto: Instagram

Pokazala je da titula sa sobom nosi više od krune

11.9.2025.
15:05
Iako je osvojila titulu Miss Amerike 2026., Cassie Donegan (27) ovih je dana u središtu pozornosti zbog šminke. Predstavnica New Yorka pobijedila je 52 natjecateljice iz svih američkih saveznih država, no ubrzo nakon proglašenja krenule su rasprave na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss America (@missamerica)

Korisnici interneta primijetili su da Donegan na fotografijama i videozapisima s finalne večeri ima neujednačen korektor ispod očiju, izrazito rumene obraze i sjajni ružičasti ruž, zbog čega su brojni komentari bili posvećeni njezinom izgledu, a ne uspjehu. Neki su čak prozivali njezinog vizažista i dovodili u pitanje je li takav izgled dostojan titule Miss Amerike.

No nova Miss nije se dala uvrijediti. U razgovoru za američki časopis People poručila je da se trudi ne uzimati sve k srcu: "Često morate jednostavno birati što ćete dopustiti sebi da probavite" te naglasila da se fokusira "na pozitivne ljude oko sebe i ono što je zaista važno." Svjesna je, kaže, da ne može svima biti po volji i da je internet prostor gdje svatko može reći što želi, ali to ne znači da je sve vrijedno pažnje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cassie Donegan (@cassiedonegan)

Donegan je, unatoč kritikama, dobila snažnu podršku javnosti. Mnogi su je pohvalili zbog načina na koji se nosi s negativnim komentarima, ističući njezinu smirenost, zrelost i autentičnost.

Također, misica je ljetos osvojila i titulu Miss New Yorka, a kao nova Miss Amerike tijekom iduće godine imat će ulogu ambasadorice jednog nacionalnog brenda, uz stipendiju veću od 50.000 dolara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss America (@missamerica)

Na pitanje što joj je najvažnije u novoj ulozi, kratko je odgovorila: "Dati sve od sebe da volim i brinem se za ljude." Istu poruku poslala je i na pozornici tijekom finalne večeri, gdje je govorila o važnosti autentičnog izražavanja i samopoštovanja.

