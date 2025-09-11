Nova Miss Amerike na meti kritika: Mnogi su je ismijavali, ali njezine riječi ostavile su snažniji dojam

Iako je osvojila titulu Miss Amerike 2026., Cassie Donegan (27) ovih je dana u središtu pozornosti zbog šminke. Predstavnica New Yorka pobijedila je 52 natjecateljice iz svih američkih saveznih država, no ubrzo nakon proglašenja krenule su rasprave na društvenim mrežama.

Korisnici interneta primijetili su da Donegan na fotografijama i videozapisima s finalne večeri ima neujednačen korektor ispod očiju, izrazito rumene obraze i sjajni ružičasti ruž, zbog čega su brojni komentari bili posvećeni njezinom izgledu, a ne uspjehu. Neki su čak prozivali njezinog vizažista i dovodili u pitanje je li takav izgled dostojan titule Miss Amerike.

No nova Miss nije se dala uvrijediti. U razgovoru za američki časopis People poručila je da se trudi ne uzimati sve k srcu: "Često morate jednostavno birati što ćete dopustiti sebi da probavite" te naglasila da se fokusira "na pozitivne ljude oko sebe i ono što je zaista važno." Svjesna je, kaže, da ne može svima biti po volji i da je internet prostor gdje svatko može reći što želi, ali to ne znači da je sve vrijedno pažnje.

Donegan je, unatoč kritikama, dobila snažnu podršku javnosti. Mnogi su je pohvalili zbog načina na koji se nosi s negativnim komentarima, ističući njezinu smirenost, zrelost i autentičnost.

Također, misica je ljetos osvojila i titulu Miss New Yorka, a kao nova Miss Amerike tijekom iduće godine imat će ulogu ambasadorice jednog nacionalnog brenda, uz stipendiju veću od 50.000 dolara.

Na pitanje što joj je najvažnije u novoj ulozi, kratko je odgovorila: "Dati sve od sebe da volim i brinem se za ljude." Istu poruku poslala je i na pozornici tijekom finalne večeri, gdje je govorila o važnosti autentičnog izražavanja i samopoštovanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li cijeli život vjerovali u pogrešan horoskopski znak? Moguće je, evo i zašto