Jole nam odao kako odgaja djecu: Od toga da budu dobri ljudi, ali i da ne idu mokre kose van

Domaći pjevač Joško Čagalj Jole (53) pravi je zabavljač na pozornici, ali i obiteljski čovjek. Kad nije na nastupima, hrvatski glazbenik rado provodi vrijeme sa svojim najmilijima - suprugom Anom, trima kćerima, Ivom (18), Emom (16) i Tijom (13) te sinom Ivanom Lukom (5). Kontaktirali smo glazbenika povodom Dana očeva te nam je otkrio kakav je kao roditelj, koje savjete daje djeci i kako se nosi s medijskom eksponiranošću svojih bližnjih.

Nije strog otac

Poznati Splićanin sebe je opisao kao odgovornog oca koji je spreman na kompromise, ali na obostrano zadovoljstvo. Ističe da je blag, a takav je slučaj bio prisutan i za vrijeme njegova odrastanja budući da je majka bila veći autoritet.

"Mislim da sam blagoslovljen i ispunjen čovjek", rekao je pjevač na upit o svojoj roditeljskoj ulozi.

'Uvijek mora postojati poštovanje'

Osim što ih savjetuje da iz kuće ne izlaze mokre kose ili ne sjedaju u auto s alkoholiziranom osobom, usađuje im vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju.

"Djeca su danas izložena svemu i svačemu, ali uvijek mora postojati poštovanje. Cijeniti obitelj i cijeniti da ti je Bog dao život. Zatim, pozdraviti susjeda, nazvati djeda i baku, pitati ih jesu li dobro... To su neke vrijednosti koje ja gajim te koje mene čine sretnim", objasnio nam je.

"Volim da imaju tu širinu, ajmo reći, ljudsku. Ja im mogu dati ono što se dešava kroz život te se trudim da to uvijek bude neka pozitiva i smijeh. No, u životu ti nekad znaju zabiti čavao te onda moraš biti jak i ostati sabran u glavi", dodao je.

Sve više upita za djecu

U posljednje vrijeme najstarija kći Iva sve više puni medijske stupce, no pjevaču to nimalo ne smeta. Upiti za intervjue s Ivom sve su češći, a već su ga ranije na nastupima znali ispitivati za kćeri, što mu je na prvu bilo čudno. No, sada je sve više naučen na njihovu medijsku eksponiranost. Osim što o kćeri često čita u medijima, same riječi hvale imaju i osobe iz njihove okoline.

"Iva slovi kao jedan dobar čovjek, dobra cura i dobar prijatelj, a smatram i da je dosta razumna. Doživljavaju je kao jednu pristojnu i normalnu curu te se nadam se da će tako i ostati. Ponosan sam na svoju djecu, bar za sada", otkrio je.

Jole vjeruje da njegova karijera može ostaviti trag na odrastanje djece, no uravnoteženom kombinacijom privatnog života s javnim uspijeva zaštiti obitelj od prevelikog učinka slave. Ipak, vjeruje da uz njegovu eksponiranost utječu sami mediji u kojima on, ali i djeca, mogu biti prikazani na razne načine.

"U ovom svijetu tanka je granica između toga hoće li netko biti dama, a hoće li netko biti starleta. To sve može promijeniti jedna gesta ili dvije, ako mediji napišu nešto krivo. Također, ako ti napraviš nešto pogrešno, bilo svjesno, bilo nesvjesno. Znam da oni danas imaju nešto iz realnog, a nešto iz tog virtualnog svijeta. To će uvijek biti tako jer ne možeš zamisliti da današnje generacije žive bez interneta", objasnio je.

Prijateljski odnos

Iako rado vole otići na razna putovanja, Joli je ipak najdraže kad ga kćeri pitaju za zajednički odlazak na piće. Isto tako, voli kad mu se povjere.

"Volim kad mi kažu: 'Tata imam simpatiju' ili 'Prijateljica mi je ovako smjestila'. Ne kažem da mi povjere sve, ali mislim da imam status tate prijatelja. Vjerujem da s djecom treba biti prijatelj i tolerantan", zaključio je, dodavši da je potrebno imati razumijevanja za njihove pubertetske ludorije.

