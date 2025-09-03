Mikronis otvara novu trgovinu u City Centeru West

Ako volite tehnologiju i uzbuđenje, ovo je vijest za vas! Mikronis, jedan od najpoznatijih domaćih IT brendova s više od 25 godina iskustva, otvara novu multibrand trgovinu u City Centeru West.

No, to nije sve – od 4. do 6. rujna trgovina će postati pravo igralište za lovce na nagrade. Po cijelom dućanu bit će skriveni poklon bonovi od 20, 50 i 100 eura, ali i gadgeti poput slušalica i miševa. Pravila su jednostavna: ako pronađete – odmah ih možete iskoristiti! 🎁

U novom Mikronisu kupci mogu pronaći baš sve – od laptopa (Lenovo, HP, Asus, Apple) i smartphonea (Samsung, Apple) do dodataka poput maskica, punjača i powerbankova. Tu su i tipkovnice i miševi, printeri i toneri, pa čak i televizori, društvene igre, mali kućanski aparati i uređaji za osobnu njegu.

Mikronis nije samo trgovina – već više od dva desetljeća poznati su po stručnom osoblju koje pomaže kupcima pronaći najbolje rješenje za njihove potrebe. „Naš cilj nije prodati najskuplji uređaj, nego onaj koji kupcu stvarno treba“, poručuju iz Mikronisa.

📍 Zato rezervirajte datum – četvrtak, 4. rujna u 9:00 sati – i navratite u City Center West. Osim vrhunske tehnologije, možda baš vi pronađete skriveni bon ili nagradu.

Mikronis – više od trgovine, 25 godina iskustva