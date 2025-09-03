Bazar predstavlja nova imena i njihove neodoljive rukotvorine

Među brojnim izlagačima koji će predstaviti svoje radove posebno se ističu nova imena čiji se proizvodi temelje na autentičnosti, visokoj estetici i ručnoj izradi. Hangin’ Garden jedan je od takvih brendova koji pažnju plijeni svojim elegantnim biljnim instalacijama koje interijerima daju dozu svježine i smirenosti. Riječ je o kreativnom studiju Petre Pavelić, čiji je fokus na izradi Kokdedama. Radi se o japanskoj tradicionalnoj vještini uzgoja biljaka u kuglici tla obavijenoj mahovinom.

Foto: Promo

Još jedan novitet na ovogodišnjem Bazaru je brend Baba Mara koji iza sebe ima prepoznatljiv vizualni identitet temeljen na održivoj izradi. Njihove platnene košare za kruh, jastučnice, kuhinjske krpe i razni dodaci izrađuju se ručno, tehnikom linoreza. Baš zato svaki je komad autentičan i originalan, a dizajn jedinstven. Njihovi radovi spoj su svakodnevne ljepote i bezvremenskog šarma.

Foto: Promo

Dragana Pavić i njezin boja Creative Studio također su novo ime na sajmu. Njezini radovi temelje se na minimalističkom stilu, a inspiraciju crpi iz svakodnevnog života. Danas u studiju proizvodi i različite art printove, čestitke, bookmarkove, majice i šilterice.

Veliko zanimanje zasigurno će izazvati i LaMar candles, obiteljski brend mirisnih svijeća od sojinog voska koji je s radom započeo ove godine. Njihove dekorativne svijeće odlikuje poseban i apstraktan dizajn, a svaki komad pažljivo je ručno izrađen s naglaskom na prirodne i održive materijale. Uz mirisne svijeće, u LaMaru se mogu pronaći i unikatne dekoracije od gipsa, koje dodatno naglašavaju spoj estetike i održivog pristupa.

Foto: Promo

Prvi put na Bazaru sudjeluje i brend Tvoja soba, specijaliziran za ručno rađeni dekor za dom i nakit. Njihovi proizvodi rađeni su od ekološki prihvatljivih materijala, a dodavanjem različitih pigmenta te korištenjem posebnih tehnika izlijevanja i obrade stvaraju niz neponovljivih uzoraka. U ponudi se može pronaći niz tanjura, zdjela, podložaka - svi elegantnih geometrijskih oblika, pretežno u crno-bijelim bojama.

Foto: Promo

Posjetitelji će premijerno imati priliku upoznati brend Herbarij studio, koji će predstaviti unikatne, ručno izrađene umjetničke herbarije. Biljke korištene za prešanje dolaze iz vlastitog vrta, a naglasak je na samonikle vrste bogate hrvatske flore.

Ovog puta predstavit će se i Likamee wool, brend koji kroz kreativne tehnike filcanja i raščešljavanja pretvara tradicionalnu vunu u moderne tepihe i dekoracije, uvijek poštujući prirodu i životinje. Posebno se ističu unikatni filcani tepisi u obliku puzzli koji se mogu međusobno slagati, te čupavi tepisi nalik runu, dostupni i u živim bojama.

Foto: Promo

Osim novih imena, Bazar će ponovno ugostiti i već poznate izlagače koji su se već pozicionirali kao nezaobilazan dio domaće kreativne scene. Među njima je Bug in my home, brend koji izrađuje dekorativne i funkcionalne predmete od drveta. Posjetitelji će imati priliku ponovno vidjeti i keramičke radove brenda Ifka.pifka, poput espresso šalica, tanjura, vaza i ukrasnih zdjelica te ručno heklane posudice, pletene baby dekice i pladnjeva s prigodnim natpisima domaćeg brenda MyStory, kao i jastučiće, madrace i odjeću za pse brenda Design4pets.

Foto: Promo

Biljkoljupci će i ove godine uživati u ponudi brenda Walden, poznatog po izradi biljnih terarija. Na Bazaru ponovno sudjeluje i Art Studio Glassy, koji će oduševiti posjetitelje sa svojim unikatnim proizvodima od recikliranog stakla. Brend Odeata, predstavit će svoje keramičke proizvode, poput šalica i tanjurića, inspiriranih prirodom i svakodnevnim životom, dok Gita Lampshades, sada već dobro poznato ime na domaćoj sceni, nastavlja osvajati ručno rađenim, inovativnim i šarenim sjenilima i lampama.

Na bazaru će se pridružiti i Ana Žaja Petrak, ilustratorica iz Zagreba koja će predstaviti svoje radove, koje karakteriziraju odvažna upotreba boja i razigran pristup inspiriran gastronomijom, prirodom i mediteranskim načinom života.

Foto: Promo

Svojim prepoznatljivim ugođajem i raznolikom ponudom, Bazar ostaje jedan od najposjećenijih segmenata programa InDizajn sajma, a ovogodišnje izdanje ponovno će pokazati koliko domaća kreativna scena ima za ponuditi.

Osim Bazara, posjetitelje očekuje i niz dodatnih sadržaja - od stručnih predavanja namijenjenih arhitektima i dizajnerima (petak, 3.10.) i zanimljivih panela sa stručnjacima i poznatim gostima (subota, 4.10.) do humanitarne izložbe mladih umjetnika. Najmlađi će moći uživati u razigranom Dječjem kutku, a i ove godine organizira se bogata nagradna igra.

Više informacija o programu, ulaznicama i izlagačima dostupno je na službenim stranicama sajma InDizajn.