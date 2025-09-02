Lidl nastavlja partnerstvo s UEFA Europa ligom i UEFA Konferencijskom ligom nakon impresivnog angažmana navijača

Lidl je prošle sezone u okviru partnerstva s UEFA Europa ligom i UEFA Konferencijskom ligom povezao 36 zemalja i 72 kluba kroz 342 dana utakmica. Prema izvješću Nielsen Sports*, Lidl je bio najvidljiviji sponzor navedenih natjecanja, što je dodatno učvrstilo povezanost s navijačima i njihovom strašću prema nogometu.

Lidlove inicijative tijekom turnira dosegnule su tisuće igrača, navijača i njihovih obitelji. U sezoni 2024/25 Lidl je:

isporučio preko 18 000 porcija svježeg voća kako bi navijačima osigurao dodatnu energiju tijekom utakmica

omogućio 4685 ulaznica Lidlovim kupcima i njihovim obiteljima diljem Europe, čime je vrhunski europski nogomet učinio dostupnijim široj publici

uključio 7524 djece koja vole nogomet u Lidl Kids Team, koji su zajedno sa svojim idolima kročili na teren i iz prve ruke doživjeli čaroliju utakmice

Lidl će i u predstojećoj sezoni 2025/2026 nastaviti pružati odlične prilike navijačima, uključujući darivanje ulaznica, sudjelovanje u Lidl Kids Teamu te kontinuirani pristup svježoj i zdravoj hrani. Ovom suradnjom Lidl potvrđuje svoju predanost promicanju aktivnog životnog stila, podrške zajednici i stvaranju otvorenijeg i pristupačnijeg nogometa za sve. Promicanjem osviještene prehrane i aktivnog stila života, Lidl kroz ova partnerstva nadilazi samu podršku vrhunskom nogometu – radi se i o stvaranju životnih uspomena za ljude, navijače i obitelji diljem Europe.

„Prošla sezona bila je uistinu izvanredna. Okupili smo navijače iz svih Lidlovih zemalja diljem Europe i omogućili tisućama obitelji da uživaju u nogometu. Radujemo se nastavku suradnje i želimo i dalje poticati zdrav način života, njegovati zajedništvo te stvarati nezaboravne trenutke – kako na terenu, tako i izvan njega.“, izjavio je Robin Ruschke, voditelj marketinga u Lidl Internationalu.

*Interni izvještaj Nielsen Sportsa iz lipnja 2025.