Znate li koja je najbrža životinja na svijetu?

Popularni dječji album i samoljepljive sličice STICKERMANIA vratili su se u SPAR i INTERSPAR trgovine. Ove godine već poznati junaci Oskar i Bo kreću u potragu za životinjama šampionima: najbržima, najsnažnijima, najglasnijima, najvišima, najstarijima, najkreativnijima i najmanjima.

STICKERMANIA 2025. kroz edukativni album i bogatu kolekciju samoljepljivih sličica djecu vodi u svijet fascinantnih životinjskih rekorda. Svaka stranica albuma donosi uzbudljive činjenice iz životinjskog svijeta, uz interaktivne zadatke i ilustracije koje uče, zabavljaju i inspiriraju.

Glavni novitet ove godine su audio priče koje slijede sadržaj albuma, a dostupne su besplatno na SPAR web stranici. One oživljavaju cijeli album i približavaju ga i najmlađima koji još ne mogu sami lijepiti sličice, ali se mogu igrati s plišancima i slušati zanimljive zgode Oskara, Boa i njihovih novih životinjskih prijatelja.

Kupci će i ove godine moći kupiti plave paketiće u kojima uz 5 naljepnica za album dobivaju i cool tattoo. Uz album, djeci su dostupne i bojanke te posebna kolekcija mekanih i simpatičnih plišanaca: Kornjača Kata, Medvjed Brundo, Pingvin Pingo, Leopard Pedro, Labrador Zlatko, Koala Koli, Gorila Goran i Žirafa Žoli.

STICKERMANIA je već godinama jedan od najomiljenijih dječjih projekata u SPAR i INTERSPAR trgovinama, a nova sezona uz edukativni sadržaj donosi još više prilika za zajedničko učenje i igru. Kao i prethodnih godina, projekt ima donacijski karakter, pa tako SPAR Hrvatska udio od prodaje svih STICKERMANIA album donira Oporavilištu za bjeloglave supove na Cresu.