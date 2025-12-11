Vječne kemikalije pronađene u krvi: Znanstvenici objasnili zašto su opasne za zdravlje

U sklopu istraživanja koje je BBC Panorama provela o takozvanim "vječnim kemikalijama", provedeno je testiranje krvi kako bi se utvrdila prisutnost i razina tih tvari u ljudskom organizmu.

Testiranju se podvrgnula i novinarka BBC-ja Catrin Nye kako bi istražila kolika je njihova koncentracija u njezinoj krvi te kakav utjecaj mogu imati na njezinu obitelj.

Što su vječne kemikalije i zašto su opasne?

Vječne kemikalije, poznate i kao PFAS (per- i polifluoroalkilne tvari), obuhvaćaju skupinu od otprilike 10.000 kemikalija. Koriste se desetljećima u svemu, od vodootporne odjeće i posuđa s neprianjajućim slojem do elektronike i medicinske opreme.

Problem je u tome što su to postojani zagađivači, što znači da se ne razgrađuju lako u okolišu, već se u njemu nakupljaju. Prisutni su u našim domovima, vodi koju pijemo i hrani koju jedemo. Znanstvenici su manji broj tih kemikalija izravno povezali s ozbiljnim zdravstvenim problemima, poput neplodnosti i raka.

Prema dr. Sabine Donnai, specijalistici za preventivnu medicinu, svaka razina PFAS-a iznad 2 nanograma (ng) po mililitru krvi smatra se zdravstvenim rizikom. Ona kaže kako još nikada nije susrela osobu koja u svom krvotoku nema barem neku količinu ovih kemikalija.

Rezultati testiranja

Nalaz novinarke pokazao je razinu od 9.8 ng po mililitru, što je gotovo pet puta više od praga koji se smatra zdravstvenim rizikom. Dr. Donnai je pojasnila kako će vječne kemikalije u toj koncentraciji vrlo vjerojatno imati utjecaj na zdravlje.

Istraživanje je otkrilo i zabrinjavajuću činjenicu - tijelo se tijekom trudnoće djelomično rješava ovih kemikalija prenoseći ih na nerođeno dijete. "Razine PFAS-a bile bi još i više prije trudnoća. Dio kemikalija prenesen je na djecu", objasnila je dr. Donnai. Ova spoznaja naglašava transgeneracijski rizik i problem nekontroliranog širenja ovih tvari.

Stephanie Metzger iz Kraljevskog društva za kemiju objasnila je da se PFAS kemikalije ne razgrađuju. "Jednom kada uđu u naše tijelo, tamo ostaju i nakupljaju se malo po malo, sve dok ne počnu ometati naše tjelesne sustave. Neke su povezane s problemima štitnjače, neke s rakom bubrega i jetre, a neke utječu na plodnost", dodaje.

Kako smanjiti izloženost kemikalijama?

Dr. Donnai kaže kako je malo vjerojatno da se razine PFAS-a mogu u potpunosti svesti na nulu. "Uz pravu strategiju, možete ih smanjiti tijekom sljedeće dvije do tri godine", poručila je.

Promjene u prehrani i domu

Njezin je savjet povećati unos vlakana – bilo konzumacijom zobi, ječma, grahorica, orašastih plodova i sjemenki, bilo uzimanjem dodataka prehrani. Pojačani unos vlakana do danas je najsnažniji dokaz koji bi mogao pomoći. Uz to, savjetuje se prepoznavanje najvećih izvora izloženosti u domu:

Zamijenite neprianjajuće posuđe onim od keramike, nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza.

Koristite filter za vodu.

Prebacite se na ekološke proizvode za čišćenje koji transparentno navode da ne sadrže PFAS.

Birajte šminku i proizvode za kosu bez PFAS-a te izbjegavajte sastojke koji u nazivu sadrže "fluoro" ili "PTFE".

Slične savjete dobila je i buduća majka Pam Kavanagh, koju je BBC-jev tim posjetio s dr. Federicom Amati s Imperial Collegea u Londonu. Dr. Amati je objasnila da se izloženost može smanjiti već i običnim vrčem s filterom za vodu ili filterom ugrađenim izravno u sudoper. Također je savjetovala da se bace sve izgrebane tave s neprianjajućim slojem te da se tepisi, koji često sadrže PFAS zbog otpornosti na mrlje, svakodnevno usisavaju.

Skrivena opasnost u dječjim proizvodima

Istraživanje je otkrilo da vodootporna odjeća za djecu može sadržavati PFAS, a proizvođači nisu obvezni tu informaciju navesti.

BBC je otkrio da neki dječji proizvodi sadrže PFAS unatoč tvrdnjama da su bez njih. Pronašli su PFAS u dječjoj jakni kupljenoj prije nekoliko mjeseci na jednoj online stranici, iako piše da nijedan njihov dječji proizvod nije napravljen s vječnim kemikalijama.

Iz tvrtke su za BBC poručili da je testirana jakna potjecala iz male serije starih zaliha, proizvedene prije više od tri godine. Dodali su da, iako proizvod "zadovoljava sigurnosne standarde", povučen je iz prodaje te da rade na "uklanjanju PFAS-a iz svih proizvoda što je prije moguće".

Hrana kao najveći izvor izloženosti

Prema Europskoj agenciji za sigurnost hrane, naša najveća izloženost vječnim kemikalijama dolazi iz hrane – posebno ribe, mesa, jaja i voća.

Istraživanje je pokazalo da čak i voće, poput jagoda, može biti izvor PFAS-a. Profesor David Megson sa Sveučilišta Manchester Metropolitan objasnio je da se te kemikalije mogu dodavati pesticidima "kako bi se bolje zalijepili za voće i ne bi se isprali s kišom". Istaknuo je i da boca vina može nositi značajan rizik od PFAS-a jer se stotine grozdova koncentriraju u svaku bocu.

Vječne kemikalije toliko su duboko integrirane u suvremeni način života da ih je gotovo nemoguće potpuno izbjeći. Iako su povećale praktičnost i trajnost mnogih proizvoda, njihova se stvarna cijena tek sada počinje jasno sagledavati.

Europska komisija razmatra potpunu zabranu oko 10.000 PFAS kemikalija. Dok se čeka konačna odluka, pojedincima ostaje da budu svjesniji i donose informiranije odluke.

