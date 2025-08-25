Savršeni odmor u srcu prirode – upoznajte destinaciju Vrata Papuka

Geo Info Centar – muzejsko iskustvo koje vas doslovno pokreće

Smješten u Voćinu, Geo Info Centar jedno je od onih mjesta koja nadmaše očekivanja. Multimedijalni, interaktivan, zabavan i edukativan – ovaj centar vodi vas kroz povijest planeta i Papuka, od davnih geoloških vremena do arheoloških slojeva prošlih civilizacija. Uz pomoć 3D i 6D tehnologije, djeca i odrasli mogu iskusiti kako je izgledala Zemlja kad je Papuk bio pod morem, kako su ovdje živjeli ljudi prije tisuću godina, te koji su to rijetki biljni i životinjski svjetovi danas zaštićeni u ovom UNESCO geoparku.

Foto: Photo Kristijan Toplak

Foto: Matija Turkalj

Oduševljenje ne prestaje izlaskom iz dvorane – suvenirnica, prostor za odmor i pogled na okolnu prirodu zaokružuju doživljaj koji obavezno uvrstite u plan putovanja, posebno ako s vama putuju djeca ili znatiželjni prijatelji.

Foto: Photo Kristijan Toplak

Foto: Photo Matija Turkalj

Jankovac – planinska oaza koju ćete poželjeti zadržati za sebe

I dok većina turista tijekom ljeta traži klimatizaciju, oni koji otkriju Jankovac traže – više slojeva odjeće. Na gotovo 500 metara nadmorske visine, ova planinska dolina ljeti ostaje svježa, puna hlada, šuma i hladnih potoka. Slap Skakavac, mirna jezera, planinarske staze i netaknuta priroda stvaraju ambijent kakav se rijetko nalazi – romantičan, uzbudljiv i umirujuć u isto vrijeme.

Foto: Ppp

Planinarski dom Jankovac savršeno je mjesto za predah, ručak i uživanje u jelima od divljači, pastrvi i domaćim slavonskim specijalitetima. Ako želite produžiti boravak – dobra vijest je da možete. Dom ima smještaj, a u okolici se nalazi i nekoliko izvrsno opremljenih kuća za odmor.

Smještaj na Vratima Papuka – udobno i prirodno, baš kako treba

Bilo da ste par koji traži mir, obitelj koja želi prostor za igru ili grupa prijatelja željna istraživanja – Vrata Papuka nude različite vrste smještaja koji odgovaraju svakoj potrebi.

Foto: Jankovac Ppp

Kuće za odmor poput Tilia, Krijesnice, Little House on Papuk ili moderne Krajne s bazenom pružaju savršenu ravnotežu između udobnosti i prirode. Tu su i jednostavnije sobe i apartmani, poput onih u objektima Buga i Villa Papuk, savršeni za kraće boravke ili proputovanja. Svi smještaji nalaze se u neposrednoj blizini najvažnijih atrakcija – što znači manje vožnje, a više vremena za boravak na otvorenom.

Foto: Matija Turkalj Take 2 Produkcija

Aktivni odmor – za one koji ne miruju ni kad se odmaraju

Papuk je raj za sve koji žele biti aktivni. Mreža označenih planinarskih i biciklističkih staza pruža mogućnosti za šetnje, uspon do vidikovaca, obilaske prirodnih atrakcija i tihu kontemplaciju uz slapove i izvore. Ako ste zaljubljenik u fotografiju, vidikovci poput Nevoljaša ili Ivačke glave pružaju prizore koji se ne zaboravljaju.

Foto: Jankovac Ppp

U blizini se gradi i adrenalinski park, koji će dodatno obogatiti ponudu za one željne uzbuđenja. Zipline, umjetne stijene i pustolovne staze bit će savršena dopuna za obitelji s tinejdžerima ili grupe avanturista.

Savjeti za boravak – da vam priroda ostane u najljepšem sjećanju

Za posjet Papuku dovoljno je par slobodnih dana, ali iskustvo koje nosite ostaje dugo. Planirate li planinarenje, ponesite udobnu obuću, slojevitu odjeću i dovoljno vode. Ne krećite sami na zahtjevnije rute i uvijek obavijestite nekoga o vašoj planiranoj ruti. Upisivanje u knjigu posjetitelja u planinarskom domu dobra je praksa, a slušanje savjeta domara zlata vrijedi.

Foto: Jankovac Ppp

Mobilni signal možda neće biti svuda dostupan – ali to je samo još jedan razlog više da se isključite i uključite u stvarni svijet oko vas. U vremenu kad tražimo jednostavnost, ljepotu i autentičnost, Vrata Papuka nude upravo to – savršen spoj svega što odmoru daje smisao. Bez pretjerivanja, ali s mnogo sadržaja. Bez gužve, ali s toplinom ljudi. Bez buke, ali s puno života.

Planirajte svoj bijeg u prirodu. Odmorite se. Udahnite duboko. Papuk vas čeka.

Za više informacija, program događanja i prijedloge za planiranje puta, posjetite službenu stranicu Turističke zajednice Vrata Papuka tzp-vratapapuka.hr.