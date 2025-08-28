Spektakularna završnica ljeta

Severina je tijekom svoje bogate karijere izgradila reputaciju umjetnice koja kombinira glazbu, emociju i scenski nastup u upečatljivo koncertno iskustvo. Njezine pjesme, poput „Italiana“, „Kao“, „Otrove“, „Dalmatinka“ i mnoge druge, obilježile su brojne godine na regionalnim glazbenim ljestvicama. Ovoga puta, publiku očekuje večer prožeta prepoznatljivim zvukom, plesnim ritmovima i, naravno, dobro poznatom energijom na pozornici.

Foto: Marin Ćuk Vurnek

Klub Diamond, koji se ove sezone istaknuo kao jedno od najatraktivnijih mjesta za noćni provod na Kvarneru, zatvaranje sezone obilježit će upravo onako kako i priliči – u velikom stilu. Diamond je i ove godine privukao brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske i regije.

Foto: Marin Ćuk Vurnek

Nastup Severine bit će svojevrsna točka na „i“ jedne bogate i uzbudljive sezone. Njezina moć da poveže generacije, da rasproda dvorane i da svaki nastup pretvori u mali festival života – rijetkost je na ovim prostorima. Publiku očekuje večer ispunjena poznatim hitovima, vrhunskom produkcijom i posebnim ambijentom kojim Diamond zatvara svoja vrata do idućeg ljeta.

Ne propustite ovu posebnu večer na Krku i oproštaj od ljeta uz glazbu koja je godinama dio našeg prostora – i naših uspomena.