Hrvatski predstavnik zapalio atmosferu u Gruziji: Marino Vrgoč oduševio na karaokama

Na karaoke zabavi koju je organizirala talijanska delegacija uoči Dječjeg Eurosonga, hrvatski predstavnik Marino Vrgoč (13), učenik i mladi pjevač iz Hrvatske, izveo je svoju natjecateljsku pjesmu “Snovi” te pritom oduševio sve prisutne. Atmosfera je bila izuzetno vesela, a brojna su djeca iz drugih delegacija s osmijehom i bljeskalicama pratila njegov nastup.

Oduševljena publika i prijateljska atmosfera

Tijekom Marinova nastupa, nekoliko djevojčica odmah se rasplesalo, dok su drugi sudionici iz različitih zemalja u glas pjevali refren. Domaćin večeri bio je Leonardo Giovannangeli (14), talijanski predstavnik na Dječjem Eurosongu, koji je nakon Marinove izvedbe uzvratio energičnom interpretacijom pjesme “Parlami D’amore Mariù”.

Njihova spontana međusobna podrška oduševila je okupljene te dodatno naglasila prijateljski duh natjecanja.

Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong

Nakon jedanaest godina pauze, Hrvatska se ove godine ponovno natječe na Dječjem Eurosongu. Marino će se u velikom finalu, koje će se održati u subotu, 13. prosinca, natjecati među još 18 mladih izvođača. Na pozornici će nastupiti kao treći po redu.

Prijenos finala moći će se pratiti uz komentare Duška Ćurlića i Mije Dimšić. Gledatelji ove godine mogu glasovati i za hrvatskog predstavnika.

Glasovanje počinje u petak, 12. prosinca, u 21 sat putem stranice jesc.tv, a završava u subotu, 13. prosinca, u 16:59, neposredno prije početka prijenosa uživo.

