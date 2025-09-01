Vrhunski medicinski centar napokon u Istri

Domaćica svečanosti bila je doc. dr. sc. Cecilija Rotim, prim. med. spec., čija je vizija i stručnost temelj ovog projekta. Uz brojne uvažene goste iz svijeta medicine, politike, sporta i gospodarstva, otvorenje je bilo prigoda za predstavljanje vrhunske tehnologije (Siemens MR s umjetnom inteligencijom) i multidisciplinarnog pristupa koji su zaštitni znak Poliklinike Rotim.

Foto: Tin Bedenko

„Poliklinika Rotim nastoji biti sinonim za brzu, preciznu i ljubaznu personaliziranu medicinsku skrb. Naš cilj je da naši pacijenti više ne putuju po dijagnoze, već da im sve, od prvog pregleda do najsuvremenijih dijagnostičkih postupaka, bude dostupno na jednom mjestu, u jednom danu. Upravo je naša krilatica – Za život bez boli.“ - izjavila je doc. dr. sc. Cecilija Rotim, Ravnateljica Poliklinike.

Istaknute djelatnosti i vrhunska oprema

Otvaranje je bila prilika za predstavljanje uređaja za magnetsku rezonanciju, koji predstavlja srž poliklinike. Ova najsuvremenija tehnologija omogućuje detaljne snimke tkiva i organa s vrhunskom razlučivošću, što je ključno za rano otkrivanje bolesti i postavljanje točnih dijagnoza. Osim MR-a s 1.5 Tesla i Ai, Poliklinika Rotim nudi širok spektar usluga, uključujući:

Specijalističke preglede u područjima neurokirurgije, neurologije, ortopedije, urologije i kliničke radiologije

Dijagnostiku: radiološke preglede (ultrazvuk i magnetna rezonancija)

radiološke preglede (ultrazvuk i magnetna rezonancija) Interventnu medicinu: vitaminske boostere, injekcije hijaluronom, PRP

Foto: Tin Bedenko

Uvaženi gosti i atmosfera

Svečanost je okupila istaknute ličnosti, uključujući Gradonačelnika Grada Poreča Lorisa Peršurića, gradonačelnika Grada Umaga - Vilija Bassanesea, Željka Kukurina, predsjednika Uprave Valamara, Tomislava Popovića predsjednika Uprave Maistre, saborske zastupnice Sanje Radolović, Marijana Ritoša – uglednog istarskog poduzetnika, doc. dr. sc. Ivana Rakovca, dr. med. spec. ortoped, dr.med.dent. Ane Bekić, akademkinje Vanje Bašić Kes, dr. med., spec. neurolog, prof. dr. sc. Mislava Jelića, dr. med., spec. ortopedije, doc. dr. sc. Tomislava Čengića, specijalist ortopedije i traumatologije, doc. dr. sc. Zlatka Kolića, dr. med., izv.prof. dr.sc. Deana Girotta, dr. med., dr. Vedrane Peček, neurologinje, pjevača Lima Lena, pjevača Tonija Cetinskog i supruge Dubravke - koji su istaknuli važnost ovakvog kapaciteta za zdravstveni sustav cijele regije.

Foto: Tin Bedenko

Moderan ambijent

Arhitekt Ante Vrban dizajnirao je prostor i ove Poliklinike Rotim, koji ponovno spaja modernu funkcionalnost s vrhunskom estetikom. Zagrebačka Poliklinika Rotim nagrađena kao najljepši javni interijer u Europi.

Foto: Tin Bedenko

Poliklinika Rotim nalazi se na adresi Buići 54, a više informacija o uslugama i načinu naručivanja možete pronaći na www.rotim.hr ili putem broja telefona +385 52 771 776 ili +385 91 2222 351, odnosno elektroničke pošte: porec@rotim.hr