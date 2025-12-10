Kako Zaklada Prsten već 18 godina mijenja živote mladih: 383 stipendije i 600 tisuća eura potpore

Više je to od stipendije, to je osjećaj da nisu sami i da imaju podršku kad im je najpotrebnija - dvadeset mladih potpisalo je ugovore o stipendiranju za aktualnu akademsku godinu sa Zakladom Prsten.

S po tri tisuće eura Zaklada će ih pratiti narednu godinu, riječ je o mladima iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a prošli je vikend održana svečana Večer članova i prijatelja Udruge i Zaklade Prsten u zagrebačkom hotelu Westin, kada su se ujedno uručili ugovore o stipendiranju studenata.

Zaklada Prsten djeluje već 18 godina, do sad se isplatilo gotovo 600.000 eura stipendija. O Zakladi, kako se financira, tko ima pravo na stipendiju i kome se dodjeljuju, za net.hr razgovarali smo s prof. Ivom Grgić.

Koliko ste ove godine dodijelili stipendija, kolike su i koliki je ovogodišnji fond Zaklade?

U ovoj akademskoj godini stipendiramo dvadeset mladih s po tri tisuće eura godišnje, odnosno po 300 eura u deset obroka. Osim stipendija, prisutni su i drugi troškovi kao što su troškovi dolaska stipendista na potpisivanje ugovora, dolazak na humanitarni koncert "Prsten za budućnost" te troškovi transfera kod uplata stipendija. Predviđamo da ukupni izdaci ne bi smjeli biti iznad 70 tisuća eura.

Foto: Zaklada Prsten

Koliko se do sad podijelilo stipendija od osnivanja Zaklade?

U travnju smo proslavili 18 godina djelovanja Zaklade te ćemo s ovom godinom isplatiti 383 stipendije u ukupnom iznosu od oko 600 tisuća eura.

Po svim navedenim podacima smo vjerojatno među jačim zakladama, a koje su utemeljile udruge građana. Ali o tome puno ne razmišljamo, Upravni odbor zaklade Prsten se vodi s nekoliko pravila.

Ne po važnosti, vrlo bitna nam je transparentnost rada Zaklade te iako nakon svakog Natječaja imamo upite, primjedbe i pritužbe, ne sjećam se da smo ikada kod konačne liste dobitnika pogriješili.

Foto: Zaklada Prsten

Svaki pojedinac koji izrazi sumnju ili zanimanje za listu stipendista - ima pristup podacima. Naravno da pritom vodimo brigu o zaštiti određenih informacija, to nam je bitno i zbog onih koji nisu u grupi dobitnika stipendije, ali i samih naših donatora.

Iako je ove godine, kao i prošle, broj prijava bio znatno iznad broja stipendija (bilo je 109 prijava), nismo povećavali niti broj stipendija niti njihov iznos u odnosu na lani.

Upravni odbor zna kakva je ova godina, ali nismo sigurni kakva će biti naredna te se djelovanje Zaklade ne smije dovesti u pitanje. Dok postoji Zaklada, Udruga Hrvata BiH Prsten ispunjava jednu od svojih zadaća te s time i ona postoji. Nestankom Zaklade Prsten nestaje i naše poslanje, a to nitko ne smije dovesti u pitanje.

Je li teško skupiti novac i kako to radite? Kako se može postati donator Zaklade?

Novaca ima onoliko koliko se ima povjerenja u cilj kojemu se teži.

Često me neki uglednici Prstena špotaju da sličim na neke prelate koji često spominju novce, ali bez novaca bi i naše djelovanje bilo upitno.

Upravni odbor se u upravljanju Zakladom vodi logikom dobrog gospodara. I onda je manje problema i s prikupljanjem sredstava. Uplate na račun Zaklade dolaze od nekih većih donatora, ali i puno onih koji s ljubavlju doniraju i manje iznose, jer svaka uplata od srca nam je istovrijedna.

Značajna sredstva imamo od Humanitarnog koncerta, ali i naše podružnice prikupe dio sredstava kod manifestacija u njihovoj organizaciji.

Foto: Zaklada Prsten

Važno je napomenuti da javnih, odnosno sredstava poreznih obveznika, nema u našem proračunu. A svatko tko se vodi s poznatom "dobro je činiti dobro" ili "ako si pomogao jednoj mladoj osobi, pomogao si mnogima", ima mogućnost da bude zakladnik. Dovoljno je otići na stranicu udruge Prsten i pronaći će puno toga o udruzi i o Zakladi.

Kome stipendije idu - koje su to priče, što srce dira?

Na javni natječaj koji je svake godine početkom listopada, mogu se javiti svi, ali na listi vrednovanja su oni koji ispunjavaju temeljne kriterije.

Od toga da je druga ili viša godina studija, do toga da je mlađi od 26 godina, ali i neki drugi.

U cjelokupnom postupku vrednovanja imamo desetak elemenata, pri čemu uspjeh u studiranju i socijalni status čine 70 posto najviše mogućih bodova.

Zbog velikog broja prijava, a to nas veseli jer je to jedan od pokazatelja prepoznatljivosti zaklade Prsten, čak idemo na četvrtu decimalu.

Zbog izbjegavanja mogućih grešaka, postoji povjerenstvo koje odrađuje vrlo teški posao. Svaka prijava je priča za sebe, najčešće ona koja napuni oči suzama.

Skoro svaka mlada osoba koja se javi na Natječaj bi trebala dobiti stipendiju, jer smo i mnogi od nas prošli slične, teške, životne priče. Kao upravitelju Zaklade najteži mi je trenutak stavljanje potpisa na konačni listu dobitnika stipendije. Ali, postoji i druga godina, jer mi imamo godišnje stipendije i svaka godina je novi izazov za sve nas, za studente i za nas iz Zaklade.

Foto: Zaklada Prsten

Po vama, je li stipendija Zaklade Prsten samo novac?

Kao što sam već rekao, novac je bitan, ali ovdje on u konačnici može biti najmanja korist za mladu osobu. Mladi osim što postaju stipendisti, oni ulaze u jednu veliku obitelj koja se zove Udruga Hrvata BiH Prsten koja današnjim danom broji 3600 članova fizičkih te 230 pravnih osoba. Udruga djeluje u 10 gradova i županija te mnogi mladi imaju priliku kod nas obaviti i stručnu praksu, ali i sudjelovati u radu same Udruge. Vrata im se otvaraju, samo moraju voditi računa da ih sami ne zatvore, jer se dobra prilika rijetko dvaput ukaže.