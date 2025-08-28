Prva ekskluzivna suradnja za neki hrvatski brend sa stranom trgovinom

Najpoznatiji domaći brend bezalkoholnih pića, Pipi, sve snažnije se pozicionira na inozemnim tržištima, a posljednja potvrda tome je i ekskluzivna suradnja s novom međunarodnom trgovinom odjeće i obuće Higgins koja je 28. kolovoza otvorila svojih prvih deset poslovnica diljem Austrije, od čega su četiri u Beču, dvije u Linzu, te po jedna u Grazu, Bruck an der Muru, Wiener Neustadtu i Eugendorfu, i to sve na isti dan.

Foto: Pipi Suradnja

Naime, kupci će se nakon šopinga u trgovini moći osvježiti upravo uz limenku Pipija, koja će uz privatnu Higgins marku negazirane vode te uz negazirani sok poznatog turskog brenda, biti jedino dostupno piće u Higgins trgovinama.

Higgins je novi retailer koji s velikim ambicijama kreće u pohod na europsko tržište, s do sada neviđenim konceptom, a taj je da se kupac za 100 eura može odjenuti u vrhunskom stilu, od glave do pete! Cilj Higginsa je ponuditi modu velikih brendova za žene, muškarce, tinejdžere i djecu po senzacionalnim cijenama. Sa svojom neobičnom filozofijom i pristupom kvalitetnoj lifestyle modi koju želi učiniti dostupnom svima, Higgins je prepoznao upravo Pipi kao brend s kojim dijeli vrijednosti jednostavnosti i opuštenosti te uključio Pipi limenke u svoj asortiman. Iza Higginsa stoji Sven Voth, itekako poznato ime u svijetu retaila, koji strateški potpisuje uspjehe nekih od najpoznatijih trgovina, koje posluju i u Hrvatskoj, među ostalim i Snipesa kojeg je transformirao od male njemačke trgovine u globalni brend ulične odjeće i obuće.

Nakon lanjskog ulaska na njemačko i austrijsko tržište, ovo je još jedno priznanje međunarodnom potencijalu te prepoznatljivosti i snazi Pipi kao brenda, puno šire od regionalnih okvira.

„Ovo je prva ovakva suradnja za ijedan hrvatski proizvod koja potvrđuje dobar posao na jačanju brenda koji radimo u kontinuitetu. Činjenica je da Higgins za hladnjake u svojim trgovinama nije odabrao pića multinacionalnih kompanija nego je prepoznao upravo one vrijednosti i imidž koje ima brend Pipi. To nije slučajnost i čini nas jako ponosnima. Ovo je iskorak kakav nisu napravili ni mnogo veći domaći i regionalni brendovi te uspjeh ne samo za nas, nego i za hrvatske brendove općenito jer smo pokazali da za kvalitetu ima mjesta na svim tržištima. Vjerujemo da je ovo samo početak jedne lijepe priče“, ističe predsjednik uprave Pipi, Luka Diel-Zadro te dodaje:

„Suradnja s Higginsom dolazi kao rezultat našeg višegodišnjeg rada, a posebno naše fokusiranosti na konkurentna europska tržišta posljednjih godina gdje smo se uspješno pozicionirali na austrijskim i njemačkim policama. Znali smo da radimo dobro i da je pitanje vremena kada će Pipi priča dalje rasti u skladu s vremenom i trendovima. Pipi je od prvog dana pa sve do danas bio drugačiji i avangardan. Davnih 70-ih kao jedino domaće piće koje je bilo konkurencija jakim stranim brendovima, a danas kao kvalitetan brend koji simbolizira bezbrižnost i kojeg jednako vole sve generacije, od boomera do Gen Z. Naš ogroman online i offline community najveći je pokazatelj snage brenda Pipi, a Higgins je prepoznao naše vrijednosti i potencijal. Uvjereni smo u uspjeh revolucionarnog koncepta Higginsa, kao i u daljnji rast Pipi van granica Hrvatske i regije“, ističe Diel-Zadro.

Na sam dan otvaranja trgovina Pipi ima instalirane „Pipi plaže“ i chill-out zone na lokacijama u centru Beča, a pobjednika prigodne nagradne igre odvest će na ljetovanje u Hrvatsku.

Nakon prvih deset poslovnica u Austriji, Higgins ambiciozno nastavlja sa širenjem na druga srednjeeuropska tržišta već u 2026. godini. Naravno, s Pipijem u hladnjaku pokraj blagajne!

Suradnja s Higginsom nije jedini novitet za Pipi. Za mjesec dana iz tvrtke će otkriti još senzacionalnih vijesti vezanih uz nove suradnje sa stranim brendovima!