Drama na setu spota: Pjevačica progovorila o trenutku zbog kojeg je pozvan bolničar

Američka pjevačica i glumica Sabrina Carpenter (25), koja posljednjih mjeseci dominira svjetskim top-listama, ispričala je svoje neugodno, ali i prilično komično iskustvo sa snimanja spota za pjesmu “Manchild”. Gostujući u emisiji “Late Night with Seth Meyers”, otkrila je da je tijekom intenzivnog snimanja na otvorenom doživjela nezgodu koju neće tako brzo zaboraviti.

Snimanje je krenulo glatko

Carpenter je objasnila da se scena odvijala u pustinji, gdje je tijekom jedne od sekvenci izgubila ravnotežu i nespretno završila na kaktusu. Iako je u prvi tren prasnula u smijeh, ubrzo je shvatila da situacija nije nimalo bezazlena. Na set je odmah stigao bolničar, a ostatak dana provela je izvlačeći trnje iz kože.

Unatoč nezgodi, Sabrina je nastavila raditi i odradila sve što je produkcija planirala. Tijekom tri dana snimanja promijenila je čak 37 različitih outfita, što je ovo snimanje učinilo najzahtjevnijim u njezinoj dosadašnjoj karijeri.

Najveći vizualni projekt u njezinoj karijeri

Pjevačica je naglasila da je spot za “Manchild” bio projekt na kojem je dugo radila i u koji je uložila mnogo energije. Istaknula je da joj je važan spoj glazbe i vizuala, jer u pop žanru publika često ne očekuje kompleksne i filmski oblikovane spotove.

Njezin trud očito se isplatio - pjesma “Manchild”, vodeći singl s albuma “Man’s Best Friend”, nominirana je za čak četiri Grammyja, uključujući nagradu za najbolji glazbeni spot, pjesmu godine, ploču godine i najbolju pop solo izvedbu.

Carpenter je poručila kako joj je posebno drago što publika prepoznaje rad koji je uložila i što je spot dobio tako snažan odjek.

