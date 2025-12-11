Policijaci zatekli bebu kako upravlja vozilom na autocesti, ali to nije bio kraj šokovima

Policijska patrola u njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka ostala je u utorak zgrožena prizorom koji je potvrdio da pojedine roditelje moraju nadzirati instituacije.

Naime, tijekom rutinske provjere prometa na autocesti A6, policajci su zaustavili vozilo kojim je upravljalo dijete mlađe od dvije godine dok se njegova majka bezbrižno tipkala na mobitelu!

Sve je započelo kao još jedna uobičajena noćna smjena za policajce na zapadu Njemačke. Kasno u utorak navečer, patrolirajući autocestom A6, jednom od ključnih prometnica u regiji, primijetili su auto čija je vozačica pokazivala znakove dekoncentracije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iz daljine se činilo da koristi mobilni telefon tijekom vožnje, što je samo po sebi ozbiljan prekršaj koji svakodnevno uzrokuje teške nesreće diljem svijeta, te su se iz tog razloga odlučili približiti vozilu kako bi potvrdili svoje sumnje.

No, ono što su zatekli kada su se približili automobilu nadmašilo je sve scenarije. U njezinu krilu sjedilo je dijete, dječak star tek nešto više od godinu dana, koji je s obje ručice čvrsto držao volan i, prema izjavama policajaca, aktivno upravljao vozilom koje se kretalo autocestom.

Policajci su, rečeno je u izvješću, odmah uključili signalizaciju i sigurno sproveli vozilo do prvog izlaza s autoceste kod grada Ramsteina, zapadno od Kaiserslauterna, a majka nije pokazala ni najmanje razumijevanje za golemi rizik u koji je dovela, ne samo svoje dijete i sebe, već i sve ostale sudionike u prometu.

Njezino objašnjenje dodatno je zaprepastilo iskusne policajce. Mirno je izjavila kako se njezino dijete "nije osjećalo dobro" te da su se zaputili u obližnji restoran brze hrane.

Zbog iznimne opasnosti i okolnosti slučaja, protiv neodgovorne majke odmah je pokrenut službeni kazneni postupak. Tereti je se za teško ugrožavanje sigurnosti u prometu, ali i za ugrožavanje dobrobiti djeteta.

Osim pravosudnih tijela, o cijelom su slučaju hitno obaviještene i nadležne socijalne službe za zaštitu djece i mladih. Njihovi stručnjaci provest će detaljnu procjenu obiteljske situacije kako bi utvrdili postoje li i drugi elementi zanemarivanja ili zlostavljanja djeteta.

Ovisno o njihovim nalazima, odlučit će se o daljnjim koracima koji mogu uključivati nadzor nad obitelji ili druge mjere zaštite.