Otvoren s.Oliver pop up outlet u Zagrebu
Ljubitelji mode došli su na svoje! U Z centru u Zagrebu otvoren je s.Oliver pop up outlet, privremeni modni prostor na čak 250 m², dostupan posjetiteljima samo do 1. listopada.
Ovaj ekskluzivni pop up outlet donosi najbolje od poznatih brendova s.Oliver, s.Oliver Black Label i Comma, i to po posebnim outlet cijenama koje se ne propuštaju.
Ponuda za muškarce i žene
Na policama pop up outleta očekuje vas bogata muška i ženska kolekcija – od casual komada za svaki dan, preko elegantnih poslovnih outfita, pa sve do modnih detalja koji će upotpuniti jesensku garderobu.
Dodatni popusti na već snižene cijene
Kupce očekuje i posebna akcija:
- -20% pri kupnji 2 artikla
- -25% pri kupnji 3 ili više artikala
Akcija vrijedi od 4. rujna do 1. listopada, a ponuda traje do isteka zaliha.
Posjetite nas u „Z centru“
s.Oliver pop up outlet nalazi se u Z centru, Ljubljanska avenija 2b, Zagreb. Ne propustite priliku obnoviti garderobu po iznimno povoljnim cijenama i osigurati sebi modne favorite za nadolazeću sezonu.