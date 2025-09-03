Otvoren s.Oliver pop up outlet u Zagrebu

Ovaj ekskluzivni pop up outlet donosi najbolje od poznatih brendova s.Oliver, s.Oliver Black Label i Comma, i to po posebnim outlet cijenama koje se ne propuštaju.

s.Oliver Foto: Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo

Ponuda za muškarce i žene

Na policama pop up outleta očekuje vas bogata muška i ženska kolekcija – od casual komada za svaki dan, preko elegantnih poslovnih outfita, pa sve do modnih detalja koji će upotpuniti jesensku garderobu.

s.Oliver Foto: Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo Promo

Dodatni popusti na već snižene cijene

Kupce očekuje i posebna akcija:

-20% pri kupnji 2 artikla

-25% pri kupnji 3 ili više artikala

s.Oliver Foto: Promo Promo Promo Promo Promo

Akcija vrijedi od 4. rujna do 1. listopada, a ponuda traje do isteka zaliha.

Posjetite nas u „Z centru“

s.Oliver pop up outlet nalazi se u Z centru, Ljubljanska avenija 2b, Zagreb. Ne propustite priliku obnoviti garderobu po iznimno povoljnim cijenama i osigurati sebi modne favorite za nadolazeću sezonu.