Otvoren s.Oliver pop up outlet u Zagrebu

Foto: Promo

Ljubitelji mode došli su na svoje! U Z centru u Zagrebu otvoren je s.Oliver pop up outlet, privremeni modni prostor na čak 250 m², dostupan posjetiteljima samo do 1. listopada.

3.9.2025.
10:41
Ovaj ekskluzivni pop up outlet donosi najbolje od poznatih brendova s.Oliver, s.Oliver Black Label i Comma, i to po posebnim outlet cijenama koje se ne propuštaju.

s.Oliver
Foto: Promo

Ponuda za muškarce i žene

Na policama pop up outleta očekuje vas bogata muška i ženska kolekcija – od casual komada za svaki dan, preko elegantnih poslovnih outfita, pa sve do modnih detalja koji će upotpuniti jesensku garderobu.

s.Oliver
Foto: Promo

Dodatni popusti na već snižene cijene

Kupce očekuje i posebna akcija:

  • -20% pri kupnji 2 artikla
  • -25% pri kupnji 3 ili više artikala
s.Oliver
Foto: Promo

Akcija vrijedi od 4. rujna do 1. listopada, a ponuda traje do isteka zaliha.

Posjetite nas u „Z centru“

s.Oliver pop up outlet nalazi se u Z centru, Ljubljanska avenija 2b, Zagreb. Ne propustite priliku obnoviti garderobu po iznimno povoljnim cijenama i osigurati sebi modne favorite za nadolazeću sezonu.

