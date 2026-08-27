Preoblikovala tijelo do neprepoznatljivosti: 'Ja sam poput Frankensteinove nevjeste'

Victoria Vigors, 41-godišnja kreatorica digitalnog sadržaja iz Kenta, podvrgnula se opsežnom nizu estetskih operacija koje su obuhvatile gotovo svaki dio njezina tijela, od očnih kapaka do intimnog područja.

Zbog brojnih ožiljaka koji su ostali kao podsjetnik na zahvate, samu sebe naziva "Frankensteinovom nevjestom". Unatoč tome, ova majka dvoje djece tvrdi da nikada nije bila sretnija i zadovoljnija svojim izgledom, piše Daily Star.

Foto: Profimedia

Želja za savršenstvom nakon gubitka kilograma

Proces tjelesne transformacije Victorije Vigors započeo je nakon značajnog gubitka težine 2024. godine. Koristeći lijek Mounjaro i injekcije za otapanje masnoće, uspjela je izgubiti više od 25 kilograma i smanjiti konfekcijski broj sa 16 na 10. Međutim, brzi gubitak kilograma rezultirao je neželjenim posljedicama - viškom opuštene kože, što je kod nje izazivalo duboko nezadovoljstvo.

"Mrzila sam svoj trbuh, a grudi su mi se činile nepravilnog oblika, jedna je bila puno veća od druge", izjavila je. Nezadovoljstvo se nije odnosilo samo na tijelo. "Zbog gubitka težine, koža oko vrata mi je visjela poput pureće. Sve je bilo opušteno i mrzila sam svoj podbradak. Osjećala sam se staro i neprivlačno, a ljudi na društvenim mrežama komentirali su da izgledam kao da imam 50 godina." Takva percepcija vlastitog izgleda potaknula ju je da rješenje potraži u estetskoj kirurgiji.

Foto: Profimedia

Niz operacija u Turskoj

Prve zahvate obavila je u ožujku 2025. godine, kada je otputovala u Tursku gdje se za osam tisuća funti podvrgnula paketu operacija poznatom kao "mummy makeover". Taj prvi posjet klinici uključivao je abdominoplastiku, liposukciju i podizanje grudi.

Zadovoljna prvim rezultatima, Victoria se vratila u istu kliniku samo dva mjeseca kasnije. Tada se odlučila za estetske zahvate na licu i očima, ugradila 20 porculanskih krunica te se podvrgnula laserskoj operaciji očiju. S porastom njezine popularnosti na TikToku, klinika joj je ponudila besplatne tretmane.

U rujnu se stoga vratila po treći put, ovoga puta radi ugradnje implantata u grudi i labioplastike, kirurškog zahvata za preoblikovanje stidnih usana. Time niz zahvata nije završio. Uslijedili su i dubinski lifting lica i vrata, operacija podizanja očnih kapaka poznata kao gornja blefaroplastika, a nedavno se vratila s još jednog putovanja, gdje je obavila lifting ruku i leđa, čime je zaokružila svoju transformaciju.

Život nakon potpune transformacije

Nakon svih operacija, Victoria Vigors zadovoljna je svojim izgledom. Iako su ožiljci vidljivi, smatra ih dijelom svog puta. "Moji rezultati su nevjerojatni. Volim sebe, sviđam se samoj sebi - sve je bolje i bolje. Čekam da ožiljci od posljednjeg zahvata zacijele, ali oduševljena sam. Ne žalim ni za čim!", izjavila je.

Njezino novostečeno samopouzdanje očituje se i u svakodnevnom životu. "Presretna sam. Vid mi je nevjerojatan, a zubi savršeni. Lice mi izgleda divno. Ljudi ne mogu vjerovati kako dobro izgledam", dodala je.

"Sada mogu nositi kratke majice, koktel haljine i usku odjeću bez osjećaja nelagode. Naravno, nitko ne može biti savršen, ali ovo je moja predodžba savršenstva", zaključuje.

Pozadina borbe i novi početak

Ova transformacija za Victoriju ima i dublje značenje jer dolazi nakon dugogodišnje borbe s ovisnošću o ketaminu kako bi se nosila sa svakodnevnim stresom. Ovisnost je brzo preuzela kontrolu, a tjedno je trošila i do 500 funti (oko 583 eura) na drogu, što je dovelo do privremenog gubitka skrbništva nad djecom.

Korištenje droga utjecalo je i na njezin izgled, što je, uz višak kože nakon mršavljenja, bio dodatni poticaj za transformaciju. "Željela sam izgledati lijepo izvana kao što sam se osjećala iznutra nakon oporavka, stoga sam htjela sve srediti", objasnila je.

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