Žena s najvećim usnama na svijetu zabrinjava liječnike: 'Može doći do komplikacija'

Andrea Ivanova, 28-godišnja influencerica iz Bugarske, postala je svjetski fenomen zbog svoje ambicije da postane žena s "najvećim usnama na svijetu".

Od 2018. godine uložila je više od 23.000 eura u filere za usne, no njezina ekstremna transformacija, koja obuhvaća i druge estetske zahvate, rezultirala je ozbiljnim zdravstvenim rizicima i poteškoćama u svakodnevnom životu.

Medicinska upozorenja i fatalni rizici

Medicinski stručnjaci već duže vrijeme izražavaju ozbiljnu zabrinutost. Liječnici, uključujući i one koji su joj izveli zahvate, upozorili su je da bi kontinuirane mjesečne injekcije mogle imati fatalne posljedice. Kao najveća opasnost ističe se nekroza – odumiranje tkiva uslijed nedovoljnog protoka krvi, što može dovesti do trajnog oštećenja, a u najtežim slučajevima čak i do smrti.

Unatoč upozorenjima na moguće upale, povišenu temperaturu i druge komplikacije, Ivanova ustraje u svojoj namjeri, zbog čega su joj pojedine klinike uskratile daljnje tretmane iz sigurnosnih razloga.

Plastični kirurg dr. Leonard Josipovic je za Mirror izjavio: "Ovdje vidimo ekstremnu modifikaciju tijela koja otvara ozbiljna pitanja o medicinskoj odgovornosti. Ponavljano prekomjerno punjenje usana može dovesti do nepovratnih komplikacija, uključujući smrt tkiva, vaskularnu okluziju ili čak sljepoću. Kao profesionalci, moramo biti dovoljno hrabri reći ne."

Poteškoće u svakodnevici

Osim potencijalno fatalnih rizika, Ivanova se suočava i s praktičnim problemima koji joj uzrokuju fizičku bol. Nedavno je slomila zub, a potraga za stomatologom pokazala se iznimno teškom. Prema njezinim tvrdnjama, dva stomatologa u Sofiji odbila su joj pomoći zbog njezina ekstremnog izgleda.

"Nisu mi dali konkretno objašnjenje, samo su rekli da ne žele raditi na mom zubu zbog mojih velikih usana. Jasno se vidjelo da ih moj izgled zgražava", ispričala je Andrea Ivanova.

"Jedan mi je rekao: 'Žao mi je, ali ne mogu vam popraviti zub – usne su vam prevelike i ometat će mi rad.' Drugi je bio još izravniji: 'Imate ogromne usne i ne mogu jamčiti vašu sigurnost niti vas primiti u ovakvom stanju." Ivanova takvo ponašanje smatra neprofesionalnim i diskriminatornim.

No, unatoč kritikama i rizicima ostaje odlučna u svojim namjerama: "Prirodna ljepota mi je dosadna, stoga sam odlučila radikalno promijeniti svoj izgled." Ističe kako se suočava s osudama ne samo medicinske struke, već i vlastite obitelji. "Moji roditelji, baka i djed stalno mi govore da su mi usne ogromne i da im izgledam zastrašujuće. Govore mi da je to 'previše' i da sam ružna, ali ne obazirem se na njihove riječi", kaže Andrea.

Naglašava kako je punoljetna osoba koja samostalno donosi odluke o svojem tijelu te da ima podršku prijatelja. Njezine ambicije ne zaustavljaju se na usnama, najavila je daljnje zahvate s ciljem postizanja rekorda za "najizduženiju i najšiljastiju bradu na svijetu", čime nastavlja s ekstremnim transformacijama unatoč svim opasnostima.

