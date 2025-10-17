Julia Sena (33) ruši predrasude: 'Nosim usko jer se ponosim svojim tijelom'

Julia Sena (33), body positive influencerica iz Phoenixa u Arizoni, Sjedinjenim Američkim Državama, svojom pojavom i modnim izričajem postala je snažan glas protiv nerealnih standarda ljepote.

S težinom od 145 kilograma i više od 121.000 pratitelja na Instagramu, Julia svjesno bira usku odjeću kako bi naglasila svoje obline, pretvarajući svaki svoj outfit u manifest protiv diskriminacije i srama vezanog uz izgled tijela. Njezina poruka je jasna: "Ljepota ne poznaje veličinu, a samopouzdanje je najvažniji modni dodatak."

Ponosno isticanje oblina

Put do samoprihvaćanja za Juliju nije bio lak. Priznaje da je veći dio života provela pokušavajući se uklopiti u društveno prihvatljive kalupe. "Bila sam tip osobe koja nosi goleme, široke veste usred ljeta", otkrila je, prisjećajući se dana kada je zbog srama riskirala i toplinski udar samo kako bi sakrila svoje tijelo od pogleda i osuda, piše Mirror.

Ta nesigurnost danas je stvar prošlosti. Julia je shvatila da su njezine obline, koje je društvo etiketiralo kao manu, zapravo dio njezine ljepote. "Pokušavala sam se uklopiti u ono što društvo očekuje od mene veći dio života. Shvatila sam da su moje prirodne karakteristike, poput mojih oblina, već predivne", istaknula je Julia.

Svakodnevna borba protiv fatfobije

Kao javna osoba koja otvoreno slavi svoje tijelo, Julia se svakodnevno suočava s okrutnošću internetskih trolova. Uvrede variraju od morbidnih predviđanja rane smrti do ponižavajućih usporedbi s velikim životinjama. No, umjesto da je obeshrabre, takvi komentari samo jačaju njezinu misiju.

Ovaj fenomen, poznat kao fatfobija ili diskriminacija na temelju težine, sustavni je društveni problem koji ljude s većom tjelesnom masom izlaže predrasudama u zdravstvu, na radnom mjestu i u medijima.

"Razumijem da je teško vidjeti nekoga tko je debeo, vraški zgodan i tko istinski voli sebe, ali mi postojimo, unatoč onome u što vas je društvo uvjerilo", poručila je Julia.

Julia se aktivno bori protiv toksične kulture, posebno one koja se intenzivira pred ljeto. Ona kritizira frazu "tijelo za plažu", tvrdeći da je to samo eufemizam za mršavu i fit osobu u kupaćem kostimu.

"Stvarnost je da bi 'tijelo za plažu' trebalo biti bilo čije tijelo na plaži. Čuti ljude kako govore 'moram se stesati do ljeta' zvuči kao vrlo nesretan način života. Provođenje vremena u moru, upijanje sunca i uživanje u prirodi ne bi smjelo biti rezervirano samo za manja tijela", objasnila je.

Njezina priča nadahnjuje tisuće ljudi da odbace društvene nametnute ideale ljepote i prihvate sebe onakvima kakvi jesu. Svojim pratiteljima stalno šalje poruku ohrabrenja i samopouzdanja: "Budite vjerni sebi – ne morate mijenjati svoje tijelo da biste zaslužili ljubav i poštovanje. Vaša vrijednost ne ovisi o vašoj težini."

