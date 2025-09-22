Potrošio 57.350 eura na više od 100 operacija lica: 'Mrzim biti s ružnim ljudima'

Agent za nekretnine Jimmy Stone (34) iz engleskog Windsora, koji je potrošio 57.350 eura na više od 100 operacija lica tijekom 16 godina, za The Sun je nedavno rekao: "Postigao sam savršenstvo".

Jimmy smatra da će njegov sljedeći zahvat, mini lifting lica od 4590 eura, samo povećati njegovu privlačnost. On je operirao zube, dva puta je operirao nos, presadio kosu, ugradio botoks i filere po cijelom licu kako bi transformirao svoje crte lica.

"To je umjetničko djelo na kojem stalno radim. Pogledate svaku nesigurnost i jednostavno je ispravite. Svi moji prijatelji lijepo izgledaju i mrzim biti s ružnim ljudima", rekao je.

Sljedeći mu je projekt cijelo tijelo

Jimmy je bio u Turskoj i Vijetnamu na operacijama.

"Samo želim biti najbolja verzija sebe. Dobivam užasne komentare, ali me to ne smeta", otkrio je.

Jimmy je trenutačno samac, no uvjeren je da će pronaći partnera.

"S mojim izgledom, uskoro ću nekoga upoznati. Svaki dio mog lica sada je savršen iz svakog kuta. Sljedeće ću srediti svoje tijelo", kazao je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'